پل محور کهورستان هدف حمله دشمن آمریکایی قرار گرفت
در پی این حمله که با انفجارهای پیاپی همراه بود، پل رودخانه شور کهورستان هدف حمله قرار گرفت و تردد در محور بندرعباس کهورستان لار مسدود شده است.
کد خبر: ۱۳۸۵۰۵۶| |
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به گزارش تابناک، در پی این حمله که با انفجارهای پیاپی همراه بود، پل رودخانه شور کهورستان هدف حمله قرار گرفت و تردد در محور بندرعباس کهورستان لار مسدود شده است.
برخی منابع اعلام کردهاند در هنگام اصابت موشک به پل، خودروهای عبوری نیز بر روی پل بودهاند، از میزان خسارت جانی هنوز اطلاعاتی در دست نیست.
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