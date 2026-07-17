واکنش به خبر حمله جنگندههای آمریکایی به زاهدان
در پی انتشار اخباری مبنی بر شنیده شدن چند انفجار و پرواز جنگندههای آمریکایی بر فراز آسمان این شهر، بررسی میدانی نشان میدهد این اخبار صحت ندارد.
کد خبر: ۱۳۸۵۰۵۵| |
3472 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، در پی انتشار اخباری مبنی بر شنیده شدن چند انفجار و پرواز جنگندههای آمریکایی بر فراز آسمان این شهر، بررسی میدانی نشان میدهد این اخبار صحت ندارد.
انتشار این اخبار بیشتر از سوی رسانههای گروهکهای تروریستی و تجزیهطلب در حال انجام است که کذب محض بوده و صحت ندارد.
در بازدید و بررسی که از چند نقطه اصلی شهر و میادین مهم صورت گرفت هماکنون امنیت و آرامش در شهر برقرار بوده و نیروهای امنیتی و مسلح بر اوضاع کنترل دارند.
مردم به اخبار کذب رسانههای معاند توجه نکنند چرا این اخبار در راستای عملیات روانی، ایجاد دلهره و ترس در حال انتشار است.
گزارش خطا
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پلها و زیر ساختهای ایران/ بزرگترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین