در پی انتشار اخباری مبنی بر شنیده شدن چند انفجار و پرواز جنگنده‌های آمریکایی بر فراز آسمان این شهر، بررسی میدانی نشان می‌دهد این اخبار صحت ندارد.

واکنش به خبر حمله جنگنده‌های آمریکایی به زاهدان

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، در پی انتشار اخباری مبنی بر شنیده شدن چند انفجار و پرواز جنگنده‌های آمریکایی بر فراز آسمان این شهر، بررسی میدانی نشان می‌دهد این اخبار صحت ندارد.

انتشار این اخبار بیشتر از سوی رسانه‌های گروهک‌های تروریستی و تجزیه‌طلب در حال انجام است که کذب محض بوده و صحت ندارد.

در بازدید و بررسی که از چند نقطه اصلی شهر و میادین مهم صورت گرفت هم‌اکنون امنیت و آرامش در شهر برقرار بوده و نیروهای امنیتی و مسلح بر اوضاع کنترل دارند.

مردم به اخبار کذب رسانه‌های معاند توجه نکنند چرا این اخبار در راستای عملیات روانی، ایجاد دلهره و ترس در حال انتشار است.