اطلاعات رسیده حاکی از ان است که در این حملات پل ارتباطی بندرعباس به شیراز و معروف به پل بندرعباس - کهورستان - لار مورد اصابت قرار گرفته است.

عکس آرشیوی است.

تسنیم گزارش داد که لحظاتی قبل دشمن آمریکایی به شهرستان بندرخمیر و بخش کهورستان حمله کرد و صدای چند انفجار شنیده شد.

اطلاعات رسیده حاکی از ان است که در این حملات پل ارتباطی بندرعباس به شیراز و معروف به پل بندرعباس - کهورستان - لار مورد اصابت قرار گرفته است.

برق مناطقی از کهورستان نیز در حال حاضر قطع می باشد.

اخبار تکمیلی به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.