آغاز حمله به زیرساختها توسط دشمن تروریست آمریکایی؟
اطلاعات رسیده حاکی از ان است که در این حملات پل ارتباطی بندرعباس به شیراز و معروف به پل بندرعباس - کهورستان - لار مورد اصابت قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۸۵۰۵۱| |
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عکس آرشیوی است.
تسنیم گزارش داد که لحظاتی قبل دشمن آمریکایی به شهرستان بندرخمیر و بخش کهورستان حمله کرد و صدای چند انفجار شنیده شد.
اطلاعات رسیده حاکی از ان است که در این حملات پل ارتباطی بندرعباس به شیراز و معروف به پل بندرعباس - کهورستان - لار مورد اصابت قرار گرفته است.
برق مناطقی از کهورستان نیز در حال حاضر قطع می باشد.
اخبار تکمیلی به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.
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