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روایت باقری از مهمترین جلوه‌های رویکرد رهبر شهید انقلاب

معاون سیاست خارجی و امنیت بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه «رهبری شهید بارها تاکید داشتند که حفظ و صیانت از استقلال یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است»، اظهار کرد: آن چیزی که الان ما باید مورد تاکید قرار دهیم و به آن مسیر پایبند باشیم این است که اجازه ندهیم دشمنان تحت هیچ شرایطی به مرزهای سخت و نرم کشورمان نزدیک شوند و نتوانند هویت ملی ما را خدشه‌دار کنند.
کد خبر: ۱۳۸۵۰۴۵
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روایت باقری از مهمترین جلوه‌های رویکرد رهبر شهید انقلاب

به گزارش تابناک، علی باقری کنی عصر پنجشنبه، ۲۵ تیر ۱۴۰۵، در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی و اعضای خانواده ایشان که به مناسبت هفتمین شب خاکسپاری به میزبانی آیت‌الله محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبری شهید، در آستان امامزاده علی‌اکبر (ع) چیذر برگزار شد، در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره میراث بر جای مانده از رهبری شهید عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین جلوه‌های اساسی رویکرد رهبر شهید انقلاب اسلامی که بر سیره حضرت امام(ره) مبتنی بود، موضوع صیانت از استقلال و هویت ملی ملت ایران است. رهبری شهید بارها تاکید داشتند که حفظ و صیانت از استقلال یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

معاون سیاست خارجی و امنیت بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی افزود: استقلال یکی از ارکان شعار اولیه‌ای است که مردم در طول دوران انقلاب سر می‌دادند یعنی «استقلال آزادی جمهوری اسلامی»؛ این شعار همچنان زنده است؛ چرا که استقلال یک پروژه نیست که بهمن سال ۵۷ به ثمر نشسته باشد بلکه استقلال یک فرآیند و پروسه است که همواره باید پاس داشته شود. پاسداشت استقلال هم به این است که برای صیانت از آن باید در برابر زیاده‌خواهی‌ها و تجاوزگری‌هایی که دشمنان انقلاب اسلامی دارند، آمادگی مقاومت داشته باشیم و در برابر آن بایستیم تا از استقلال و هویت ملی‌مان صیانت کنیم.

او گفت: آن چیزی که الان ما باید مورد تاکید قرار دهیم و به آن مسیر پایبند باشیم این است که اجازه ندهیم که دشمنان تحت هیچ شرایطی به مرزهای سخت و نرم کشورمان نزدیک شوند و نتوانند هویت ملی ما را خدشه‌دار کنند. نزدیکی دشمن به مرزها صرفاً در عرصه سخت نیست بلکه دشمن در عرصه نرم هم تلاش‌های زیادی انجام داده است و الان هم در برنامه‌اش این است که بتواند مردم را از طی مسیر استقلال خود مأیوس و ناامید کند و این نکته‌ای بود که هم رهبر شهید انقلاب اسلامی هم رهبر معظم انقلاب اسلامی بر روی آن تاکید داشتند و دارند و امیدواریم که انشاءالله بتوانیم در انجام این رسالت و مسئولیت بزرگ که بر دوش همه ما است موفق باشیم.

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