ماجرای ستون دود سیاه در بهبهان
به گفته فرماندار بهبهان، امروز هیچ حادثه و تهدید امنیتی در این شهرستان رقم نخورده است.
کد خبر: ۱۳۸۵۰۳۸| |
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به گزارش تابناک، در حالی که برخی از اخبار حاکی از این بود که روز پنجشنبه ۲۵ تیر بهبهان مورد تهاجم دشمن آمریکایی قرار گرفته است این خبر از سوی زهره الزهرا روحیپور فرماندار بهبهان تکذیب شد.
وی در این خصوص به رسانهها، گفت ستون دود سیاه مشاهده شده در آسمان بهبهان مربوط به سوزاندن ضایعات لاستیک و زباله در اطراف شهر و نیز عملیات سیاه سوزی چاههای نفت است و مورد امنیتی یا اصابت صورت نگرفته است.
فرماندار بهبهان همچنین از شهروندان درخواست کرد که اخبار را تنها از مراجع رسمی دنبال کنند و به شایعات توجهی نداشته باشند.
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