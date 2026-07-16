تیم والیبال ایران پیروز جدال نفسگیر با آلمان
به گزارش تابناک، در دومین دیدار هفته سوم رقابتهای لیگ ملتهای ۲۰۲۶ والیبال، تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۱۸ به مصاف آلمان رفت که این دیدار با نتیجه ۳ بر ۲ به سود ایران به پایان رسید.
تیم ملی والیبال ایران روز گذشته در یک بازی دور از انتظار مقابل اوکراین مغلوب شد.
ترکیب تیم ملی والیبال ایران به شرح زیر است:
مرتضی شریفی، علی حق پرست، محمد ولیزاده، نیما باطنی، علی حاجیپور، عرشیا بهنژاد، محمدرضا حضرت پور
سرمربی: روبرتو پیاتزا
ستاول؛ ۲۵ بر ۲۲ به سود ایران
ست نخست با رقابتی نزدیک آغاز شد اما ایران با سرویسهای کماشتباه، دفاع منسجم روی تور و استفاده مؤثر از حملات پایپ و سرعتی، بهتدریج جریان بازی را در اختیار گرفت. پاسهای دقیق عرشیا بهنژاد، قدرت تمامکنندگی علی حاجیپور و مرتضی شریفی و همچنین اشتباهات متعدد آلمان در سرویس، برتری ایران را حفظ کرد. آلمان در امتیازات پایانی با حملات سرعتی فاصله را کاهش داد و حتی از ایران پیش افتاد، اما وقت استراحتهای پیاتزا، ورود محسن دلاوری و هوشیاری مدافعان ایران که امتیاز ۲۳ را برای تیم کشورمان به ارمغان آورد، روند بازی را به سود ایران تغییر داد تا ملیپوشان در نهایت ست نخست را با نتیجه ۲۵ بر ۲۲ به سود خود به پایان برسانند.
ست دوم؛ ۲۸ بر ۲۶ به سود آلمان
ست دوم با برتری ایران آغاز شد و شاگردان پیاتزا با فشار سرویسها، بهویژه دو امتیاز مستقیم علی حاجیپور از خط سرویس، آلمان را خیلی زود وادار به گرفتن وقت استراحت کردند. دریافتهای خوب، پاسهای متنوع عرشیا بهنژاد و استفاده از حملات پایپ و کناره، برتری ایران را حفظ کرد، اما آلمان در میانه ست با بهبود کیفیت سرویس و حملات خود بازی را به تساوی کشاند.
در ادامه، دفاع منسجم ایران روی تور و عملکرد خوب در توپهای برگشتی، بار دیگر برتری را به ملیپوشان بازگرداند و شاگردان پیاتزا با استفاده از اشتباهات سرویس آلمان تا امتیاز ۲۲ بر ۲۰ پیش افتادند. با این حال، آلمان در امتیازات حساس پایانی با دفاع بهتر و استفاده از ضدحملات، بازی را به تساوی کشاند. رقابت دو تیم تا امتیاز ۲۶ مساوی ادامه داشت، اما در نهایت آلمان با عملکرد بهتر در توپهای سرنوشتساز، ست دوم را با نتیجه ۲۸ بر ۲۶ به سود خود به پایان رساند.
ست سوم؛ ۲۵ بر ۱۸ به سود آلمان
ست سوم با رقابتی پایاپای آغاز شد و هر دو تیم در ابتدای کار با اشتباهات متعدد در خط سرویس امتیاز از دست دادند. با این حال، آلمان رفتهرفته برتری خود را در حمله و دفاع روی تور به نمایش گذاشت و جریان بازی را در اختیار گرفت. هرچند آبشارهای قدرتی مرتضی شریفی، علی حقپرست و پاسهای دقیق عرشیا بهنژاد اجازه نداد اختلاف در مقاطع ابتدایی زیاد شود، اما آلمان با استفاده از اشتباهات فردی ایران و موفقیت در رالیهای طولانی، فاصله امتیازی را افزایش داد و پیاتزا را دو بار وادار به گرفتن وقت استراحت کرد.
در ادامه، دفاع نیمهکاره ایران و اشتباهات متوالی در حمله و سرویس، کار را برای شاگردان پیاتزا سختتر کرد و اختلاف تا ۲۰ بر ۱۴ افزایش یافت. اگرچه علی حاجیپور با یک آبشار کوبنده یکی از امتیازات پایانی ایران را به دست آورد، اما آلمان با حفظ برتری در حمله و مدیریت بهتر توپهای حساس، ست سوم را با نتیجه ۲۵ بر ۱۸ به سود خود به پایان رساند.
ست چهارم؛ ۲۵ بر ۲۰ به سود ایران
ست چهارم با رقابتی نزدیک آغاز شد اما ایران خیلی زود نبض بازی را در اختیار گرفت و با عملکرد بهتر در حمله و استفاده از اشتباهات حریف، اختلاف را به دو امتیاز رساند. هرچند پشتخطزن آلمان چند بار از روی دست مدافعان ایران امتیاز گرفت و فاصله را کاهش داد، اما پاسهای دقیق عرشیا بهنژاد، حملات سرعتی نیما باطنی و خطاهای پرتعداد آلمان در سرویس، برتری شاگردان پیاتزا را حفظ کرد.
در ادامه، عبور پای بازیکن آلمان از خط میانی، امتیاز ۱۵ بر ۱۱ را برای ایران رقم زد و سرمربی آلمان را وادار به گرفتن وقت استراحت کرد. ایران با دفاع منسجم، حملات کماشتباه و عملکرد مؤثر نیما باطنی روی تور، اختلاف را تا ۲۰ بر ۱۶ افزایش داد و در بیشتر دقایق این ست تیم برتر میدان بود.
در ادامه، خطای سرویس آلمان امتیاز ۲۲ را به ایران هدیه داد. هرچند آلمانیها در امتیازات پایانی سه امتیاز متوالی کسب کردند، اما برتری ایران حفظ شد. آبشار کوبنده مرتضی شریفی امتیاز ۲۴ را برای ایران به همراه داشت و در نهایت ملیپوشان با پیروزی در یک رالی طولانی، ست چهارم را با نتیجه ۲۵ بر ۲۰ به سود خود به پایان رساندند.
ست پنجم؛ ۱۵ بر ۱۲ به سود ایران
ست پنجم با برتری ایران آغاز شد و علی حاجیپور نخستین امتیاز را برای شاگردان پیاتزا به دست آورد. هوشیاری عرشیا بهنژاد در دفاع روی تور و عملکرد کماشتباه ایران، برتری ۴ بر ۲ را رقم زد و سرمربی آلمان را وادار به گرفتن وقت استراحت کرد. در ادامه، اشتباهات پرتعداد آلمان، بهویژه در خط سرویس، به سود ایران بود و همکاری علی حقپرست و مرتضی شریفی روی یک حمله موفق، اختلاف را به سه امتیاز افزایش داد. هرچند حقپرست در ادامه سرویس خود را از دست داد و عیسی ناصری به زمین آمد، اما ایران همچنان تیم برتر میدان بود و جریان بازی را در اختیار داشت.در ادامه، آلمان اختلاف را کم کرد اما علی حاجیپور با یک آبشار کوبنده برای ایران امتیاز گرفت. هرچند او در حمله بعدی توسط مدافعان آلمان مهار شد، اما خطای سرویس حریف باعث شد ایران همچنان پیشتاز بماند. در نهایت ایران بدنده این جدال سخت شد.