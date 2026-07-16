فرمانده قدس سپاه در بزرگداشت شهادت رهبر انقلاب + عکس
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم بزرگداشت شهادت رهبر انقلاب اسلامی که به میزبانی رئیس دفتر رهبری شهید در امامزاده علیاکبر (ع) تهران برگزار شد، حضور یافت.
کد خبر: ۱۳۸۵۰۲۴| |
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به گزارش تابناک، سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم بزرگداشت شهادت رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیتالله شهید سید علی خامنهای و اعضای شهید خانواده ایشان که به مناسبت هفتمین شب خاکسپاری عصر پنجشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۵ به میزبانی آیتالله محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبری شهید در آستان امامزاده علیاکبر (ع) چیذر برگزار شد، حضور یافت.
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