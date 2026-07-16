عکس: تورنتو در محاصره دود

دود ناشی از صدها آتش‌سوزی جنگلی در شمال انتاریو، آسمان تورنتو و بخش زیادی از منطقه را در هاله‌ای نارنجی و خفه‌کننده فرو برده و کیفیت هوای این شهر را به یکی از بدترین سطوح در میان کلان‌شهرهای جهان رسانده است؛ شرایطی که با گرمای شدید و رطوبت بالا تشدید شده است.