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کد خبر: ۱۳۸۵۰۲۲
بازدید: ۴۹۶۱

عکس: تورنتو در محاصره دود

دود ناشی از صدها آتش‌سوزی جنگلی در شمال انتاریو، آسمان تورنتو و بخش زیادی از منطقه را در هاله‌ای نارنجی و خفه‌کننده فرو برده و کیفیت هوای این شهر را به یکی از بدترین سطوح در میان کلان‌شهرهای جهان رسانده است؛ شرایطی که با گرمای شدید و رطوبت بالا تشدید شده است.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل کانادا آتش سوزی تورنتو
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.