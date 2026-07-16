عکس: تورنتو در محاصره دود
دود ناشی از صدها آتشسوزی جنگلی در شمال انتاریو، آسمان تورنتو و بخش زیادی از منطقه را در هالهای نارنجی و خفهکننده فرو برده و کیفیت هوای این شهر را به یکی از بدترین سطوح در میان کلانشهرهای جهان رسانده است؛ شرایطی که با گرمای شدید و رطوبت بالا تشدید شده است.
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برچسبها:عکس بین الملل کانادا آتش سوزی تورنتو
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