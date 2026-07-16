بزرگداشت رهبر شهید در امامزاده علیاکبر (ع) چیذر
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مراسم بزرگداشت شهادت رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیتالله شهید سید علی خامنهای و اعضای شهید خانواده ایشان به مناسبت هفتمین شب خاکسپاری عصر پنجشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۵ به میزبانی آیتالله محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبری شهید در آستان امامزاده علیاکبر (ع) چیذر برگزار شد.
در این مراسم حجتالاسلام والمسلمین سید میثم خامنهای و حجتالاسلام والمسلمین سید مصطفی خامنهای از فرزندان رهبری شهید، حجتالاسلام والمسلمین محمدجواد محمدی گلپایگانی پدر کودک شهید زهرا محمدی گلپایگانی(نوه رهبری شهید) و همسر شهید بشری خامنهای (فرزند رهبری شهید)، غلامعلی حداد عادل پدر شهید زهرا حدادعادل(همسر شهید رهبر انقلاب اسلامی)، علی باقری معاون برادر شهیدمصباحالهدی باقریکنی داماد رهبری شهید و معاون دبیر شورایعالی امنیت ملی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، حجتالاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حجتالاسلام والمسلمین کاظم صدیقی امام جمعه پیشین تهران، امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی ارتش، احمدرضا دستغیب رئیس دیوان محاسبات، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، حجتالاسلام والمسلمین سید محمود علوی دستیار رئیس جمهوری و رئیس شورای امور اقوام، ادیان و مذاهب، علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، حجتالاسلام والمسلمین علی اکبر ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران، محمد شریعتمداری مدیرعامل و نایبرئیس هیئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس و جمعی از مقامات، خانوادههای شهدا و مردم تهران حضور داشتند.