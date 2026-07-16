به گزارش تابناک، قیمت سکه و طلا امروز پنج شنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ به نقل از اتحادیه طلا و جواهر را در جدول زیر مشاهده فرمایید.

علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا و طلای آبشده را نیز مشاهده نمایید. قیمت‌ها به تومان است.

سکه تمام طرح جدید (۸۶)

۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰

سکه تمام طرح قدیم

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

نیم سکه

۹۴,۶۰۰,۰۰۰

ربع سکه

۵۳,۵۰۰,۰۰۰

سکه گرمی

۲۸,۰۰۰,۰۰۰

طلای ۱۸ عیار

۱۸,۳۱۰,۰۰۰

طلای ۲۴ عیار

۲۴,۴۱۵,۰۰۰

هر مثقال طلا

(مظنه تهران)

۷۹,۳۳۰,۰۰۰

اونس طلا

۴۰۳۳ $