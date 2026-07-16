سفر آخر نخست وزیر انگلیس به اوکراین

نخست‌وزیر بریتانیا در آخرین سفر خود به اوکراین به‌عنوان نخست‌وزیر گفت «حمایت بی‌دریغ» لندن از کی‌یف ادامه خواهد یافت.

به گزارش تابناک به نقل از بی‌بی‌سی، کر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس عصر پنجشنبه جهت دیدار با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین وارد کی‌یف پایتخت این کشور شد.

شبکه خبری بی‌بی‌سی که این سفر را «آخرین سفر» استارمر به اوکراین به‌عنوان نخست‌وزیر بریتانیا خواند، گزاش داد: کر استارمر با ولودیمیر زلنسکی دیدار کرد تا بودجه جدیدی به ارزش ۲۵۵ میلیون پوند (۳۰۰ میلیون یورو) شامل ۱۶ هواپیمای پیشرفته جدید برای جنگ اوکراین-روسیه را اعلام کند.

استارمر در جریان این سفر گفت: هر کسی که فکر می‌کند اوکراین به نوعی محل تخلیه آب بوده، کاملا در اشتباه است؛ حقیقت این است که موضع اوکراین امنیت اروپا را حفظ کرده است.

سفر کر استارمر که در آن نشان افتخار آزادی اوکراین به او اعطا شد، در بحبوحه اعتراضات در چندین شهر اوکراین به دلیل اخراج غافلگیرکننده میخائیل فدوروف، وزیر دفاع محبوب، توسط زلنسکی صورت گرفت.

زلنسکی هنوز تصمیم خود برای اخراج فدوروف ۳۵ ساله که در ماه ژانویه منصوب شده بود و رهبری مبارزه با فساد را بر عهده داشت، توضیح خاصی ارائه نداده است.

زلنسکی صرفا اظهار کرد: در زمان جنگ، رئیس‌جمهور نباید در چنین شرایطی تصمیم بگیرد. من خیلی دوست دارم وحدت را ببینم. احزاب به آن نرسیده‌اند و مشکل نه تنها با احزاب، بلکه با من نیز است. من از خودم سلب مسئولیت نمی‌کنم. فدوروف در تیم من باقی خواهد ماند، اما نقش دقیق او بعدا اعلام خواهد شد.

انتظار می‌رود نمایندگان مجلس اوکراین روز پنجشنبه به ایهور کلیمنکو که در حال حاضر ریاست وزارت کشور را بر عهده دارد، به‌عنوان جایگزین فدوروف رای دهند.

بی‌بی‌سی همچنین گزارش داد: دیدار امروز در آخرین روز کاری کر استارمر به‌عنوان رهبر حزب کارگر انجام می‌شود و قرار است اندی برنهام روز جمعه جایگزین او و سپس روز دوشنبه نخست‌وزیر بریتانیا شود.

استارمر در پاسخ به این سوال که آیا برنهام به حمایت قاطع بریتانیا از اوکراین ادامه خواهد داد یا خیر، گفت: این واقعیت که در روزهای آینده نخست‌وزیر جدیدی روی کار خواهد آمد، به هیچ وجه این روند را تغییر نمی‌دهد. عزم بریتانیا همچنان پابرجا خواهد ماند و ما متزلزل نخواهیم شد.

استارمر میراثی از خود به جا گذاشته است و از جمله آنها می‌توان به امضای یک همکاری ۱۰۰ ساله بین لندن و کی‌یف با هدف تقویت روابط دفاعی و تجاری نزدیک‌تر و رهبری تلاش‌ها برای ایجاد یک نیروی حافظ صلح در آینده اشاره کرد.

استارمر درحالی‌که در کنار زلنسکی ایستاده بود، گفت: اوکراین همیشه در اولویت ذهن من خواهد بود، حتی اگر دوران نخست‌وزیری‌ام رو به پایان باشد. مبارزه شما، مبارزه ماست، امنیت شما، امنیت ماست و بریتانیا متزلزل نخواهد شد.

او بدون اشاره به گزارش رسانه‌ها و افشاگری برخی مقامات و نظامیان اوکراینی درباره وضعیت میدان نبرد و شکست‌های پی‌درپی مقابل روسیه، افزود: تغییر در روند سیاست واقعی است و اوکراین اکنون از زمان آغاز جنگ در قوی‌ترین موقعیت خود قرار دارد.

زلنسکی در پاسخ به این سوال که آیا نگران تغییرات رهبری در بریتانیا و فرانسه در سال آینده است، گفت: البته که از تغییرات می‌ترسم، البته که ما می‌ترسیم چون هر روز در جنگ هستیم.

وی افزود: اما باز هم اولویت، رابطه بین ملت‌هاست، نه فقط بین افراد. مطمئنم که این روابط تغییر نخواهد کرد، وگرنه باید تمام تلاشمان را بکنیم که چنین روابط بسیار خوبی را از دست ندهیم.