صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سفر آخر نخست وزیر انگلیس به اوکراین

نخست‌وزیر بریتانیا در آخرین سفر خود به اوکراین به‌عنوان نخست‌وزیر گفت «حمایت بی‌دریغ» لندن از کی‌یف ادامه خواهد یافت.
کد خبر: ۱۳۸۵۰۱۱
| |
1706 بازدید

سفر آخر نخست وزیر انگلیس به اوکراین

به گزارش تابناک به نقل از بی‌بی‌سی، کر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس عصر پنجشنبه جهت دیدار با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین وارد کی‌یف پایتخت این کشور شد.

شبکه خبری بی‌بی‌سی که این سفر را «آخرین سفر» استارمر به اوکراین به‌عنوان نخست‌وزیر بریتانیا خواند، گزاش داد: کر استارمر با ولودیمیر زلنسکی دیدار کرد تا بودجه جدیدی به ارزش ۲۵۵ میلیون پوند (۳۰۰ میلیون یورو) شامل ۱۶ هواپیمای پیشرفته جدید برای جنگ اوکراین-روسیه را اعلام کند.

استارمر در جریان این سفر گفت: هر کسی که فکر می‌کند اوکراین به نوعی محل تخلیه آب بوده، کاملا در اشتباه است؛ حقیقت این است که موضع اوکراین امنیت اروپا را حفظ کرده است.

سفر کر استارمر که در آن نشان افتخار آزادی اوکراین به او اعطا شد، در بحبوحه اعتراضات در چندین شهر اوکراین به دلیل اخراج غافلگیرکننده میخائیل فدوروف، وزیر دفاع محبوب، توسط زلنسکی صورت گرفت.

زلنسکی هنوز تصمیم خود برای اخراج فدوروف ۳۵ ساله که در ماه ژانویه منصوب شده بود و رهبری مبارزه با فساد را بر عهده داشت، توضیح خاصی ارائه نداده است.

زلنسکی صرفا اظهار کرد: در زمان جنگ، رئیس‌جمهور نباید در چنین شرایطی تصمیم بگیرد. من خیلی دوست دارم وحدت را ببینم. احزاب به آن نرسیده‌اند و مشکل نه تنها با احزاب، بلکه با من نیز است. من از خودم سلب مسئولیت نمی‌کنم. فدوروف در تیم من باقی خواهد ماند، اما نقش دقیق او بعدا اعلام خواهد شد.

انتظار می‌رود نمایندگان مجلس اوکراین روز پنجشنبه به ایهور کلیمنکو که در حال حاضر ریاست وزارت کشور را بر عهده دارد، به‌عنوان جایگزین فدوروف رای دهند.

بی‌بی‌سی همچنین گزارش داد: دیدار امروز در آخرین روز کاری کر استارمر به‌عنوان رهبر حزب کارگر انجام می‌شود و قرار است اندی برنهام روز جمعه جایگزین او و سپس روز دوشنبه نخست‌وزیر بریتانیا شود.

استارمر در پاسخ به این سوال که آیا برنهام به حمایت قاطع بریتانیا از اوکراین ادامه خواهد داد یا خیر، گفت: این واقعیت که در روزهای آینده نخست‌وزیر جدیدی روی کار خواهد آمد، به هیچ وجه این روند را تغییر نمی‌دهد. عزم بریتانیا همچنان پابرجا خواهد ماند و ما متزلزل نخواهیم شد.

استارمر میراثی از خود به جا گذاشته است و از جمله آنها می‌توان به امضای یک همکاری ۱۰۰ ساله بین لندن و کی‌یف با هدف تقویت روابط دفاعی و تجاری نزدیک‌تر و رهبری تلاش‌ها برای ایجاد یک نیروی حافظ صلح در آینده اشاره کرد.

استارمر درحالی‌که در کنار زلنسکی ایستاده بود، گفت: اوکراین همیشه در اولویت ذهن من خواهد بود، حتی اگر دوران نخست‌وزیری‌ام رو به پایان باشد. مبارزه شما، مبارزه ماست، امنیت شما، امنیت ماست و بریتانیا متزلزل نخواهد شد.

او بدون اشاره به گزارش رسانه‌ها و افشاگری برخی مقامات و نظامیان اوکراینی درباره وضعیت میدان نبرد و شکست‌های پی‌درپی مقابل روسیه، افزود: تغییر در روند سیاست واقعی است و اوکراین اکنون از زمان آغاز جنگ در قوی‌ترین موقعیت خود قرار دارد.

زلنسکی در پاسخ به این سوال که آیا نگران تغییرات رهبری در بریتانیا و فرانسه در سال آینده است، گفت: البته که از تغییرات می‌ترسم، البته که ما می‌ترسیم چون هر روز در جنگ هستیم.

وی افزود: اما باز هم اولویت، رابطه بین ملت‌هاست، نه فقط بین افراد. مطمئنم که این روابط تغییر نخواهد کرد، وگرنه باید تمام تلاشمان را بکنیم که چنین روابط بسیار خوبی را از دست ندهیم.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
انگلیس کر استارمر نخست وزیر انگلیس اوکراین کی یف زلنسکی جنگ اوکراین
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
شورولت بلیزر؛ آیکون چهار چرخ روی جاده‌های ایران و آمریکا!
حریق گسترده ۲ نفتکش با عبور از مسیر مین گذاری شده جنوب هرمز/ حمله دشمن آمریکایی به نقاطی از کشور/ بروزرساانی می شود
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
روسیه کشتی تدارکات نظامی اوکراین را مورد هدف قرار داد
روسیه: اروپایی‌ها آماده کشتار روس‌ها هستند
خداحافظی استارمر؛ این پایان مسیر سیاسی من است
حمله روسیه به کشتی های بندر اودسا در اوکراین
احضار دوباره سفیر انگلیس در تهران به وزارت خارجه
پوتین: نیروهای مسلح روسیه رو به جلو حرکت می‌کنند
حمله گسترده اوکراین به نفتکش‌های روسیه
استارمر: اروپا قوی و متحد پشت اوکراین است!
سفر نخست وزیر انگلیس به چین پس از ۸ سال
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
بی‌قراری عمو پورنگ در وداع با مادرش بالای قبر
فرزند شهید مصباح‌الهدی باقری‌کنی؛ نوه رهبر شهید
حضور محمود احمدی‌نژاد در سفارت قطر
خلاصه بازی انگلیس 1 - آرژانتین 2
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند
آتش‌سوزی در حرم رضوی خسارتی نداشت
ادعای تلویزیون اسرائیل درباره دیدار محرمانه مقامات ارشد ایرانی
لحظه انهدام فرودگاه عربستان با اصابت موشک یمن
تصاویر کشتی مسافربری که ارتش آمریکا منهدم کرد
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین
ابراز پشیمانی ترامپ از رد پیشنهاد توافق هسته‌ای ایران
لحظات حمله ارتش به محل استقرار جنگنده‌های اف 18
اگر کاره‌ای بودم روی زدن سران امارات فکر می‌کردم / با ترور ترامپ هیچ اتفاقی برای ایران نمی‌افتد
نخستین گزارش از جنایت آمریکا در ایرانشهر
حمله دروازه‌بان تیم ملی به علی دایی!  (۱۱۳ نظر)
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان  (۹۰ نظر)
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین  (۹۰ نظر)
سفیر انگلیس اخراج شود / اقدام علیه سپاه گستاخانه و بی‌منطق است  (۸۵ نظر)
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند  (۸۴ نظر)
کالابرگ‌ها به جای خرید مرغ و گوشت، صرف خرید سیگار می‌شوند / بانک‌ها ریال نمی‌دهند، تولیدکنندگان درحال ورشکستگی هستند  (۷۸ نظر)
روایت نگران‌کننده مخاطبان تابناک از یک ماه اختلال بانکی/ از خسارت مالی تا دردسرهای حقوقی برای مردم  (۷۷ نظر)
انتقاد مردم از گرانی بسته‌های اینترنت در مقابل انکار شرکت مخابرات!  (۷۲ نظر)
جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر می‌شود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ  (۶۶ نظر)
مرگ؛ پایانی بر توهمات سناتور جنگ طلب؛ «گراهام» چگونه با آموزش نتانیاهو، ترامپ را به جنگ با ایران کشاند؟  (۶۰ نظر)
تصمیم بانک مرکزی برای زائران اربعین گران تمام شد/ چرا بانک‌ها دینار عراق را گران‌تر از بازار فروختند؟  (۵۸ نظر)
چمران: اگر می‌دانستید دو روز پیش چه تعداد تاسیسات برقی را زدند...  (۵۶ نظر)
اظهارات جالب توجه محمد خاتمی درباره توافق و صلح  (۵۴ نظر)
پاسخ ایران به آمریکا سنگین است / چرا تفاهمنامه لغو نمی‌شود؟  (۵۳ نظر)
فاصله قهرمانان واقعی تا مدعیان پرهیاهو / انقلابی‌گری با فریاد و دهان کف کرده سنجیده نمی‌شود  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005oIt
tabnak.ir/005oIt