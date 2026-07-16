کشف ۲۱ قبضه کلت جنگی در شهرستان اسکو

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه حبری پلیس، سرهنگ حسین مسعودی امروز پنجشنبه اعلام کرد: در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت فردی در زمینه نگهداری و قاچاق سلاح و مواد مخدر، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی، محل انبار اسلحه ها را در یکی از مناطق شهرستان شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی در بازرسی از این مکان، تعداد ۲۱ قبضه کلت جنگی، ۹۰۴ عدد انواع فشنگ جنگی (۸۰۴تیر کلت و۱۰۰تیر کلاشنیکف) و مقدار نیم کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ۳ نفر متهم را در این زمینه دستگیر کردند.