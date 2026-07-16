حملات آمریکا به سیستان و بلوچستان بیپاسخ نمیماند
به گزارش تابناک به نقل از فارس از زاهدان، آیتالله مصطفی محامی عصر پنجشنبه در بیانیهای پیرامون حملات اخیر رژیم آمریکا به شهرهای چابهار، بمپور، سراوان و ایرانشهر که منجر به شهادت جمعی از مدافعان امنیت شد، این اقدامات را نشانهای آشکار از عهدشکنی دشمنان دانست.
وی با استناد به آیه ۱۲ سوره توبه تصریح کرد: دشمنان متوهم تصور میکنند با این جنایات میتوانند مردم و نیروهای مسلح ما را تسلیم کنند، اما این خونهای پاک، انگیزهای مضاعف برای پاسخ کوبنده و پشیمانکننده به دشمنان جنایتپیشه خواهد بود.
نماینده ولیفقیه در استان با تاکید بر رسالت گروههای مرجع افزود: نخبگان و صاحبان تریبون باید به وظیفه خود در تبیین حقانیت نظام و شناساندن چهره دشمن عمل کنند؛ این گروهها با تقویت اعتماد میان مردم و مسئولان و تحکیم انسجام اجتماعی، سدی مستحکم در برابر جنگ روانی دشمن برای ایجاد تفرقه میان مردم و نیروهای نظامی ایجاد خواهند کرد.
آیتالله محامی با دعوت از مردم برای تداوم حضور در صحنه و نمایش انزجار از استکبار، وحدت کلمه و تبعیت از تدابیر رهبری را رمز اصلی پیروزی دانست.