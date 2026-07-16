نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با محکومیت شدید حملات آمریکا به شهرهای استان، بر ضرورت برخورد قاطع با متجاوزان تاکید کرد و از نخبگان و صاحبان تریبون خواست با جهاد تبیین و تحکیم انسجام ملی، توطئه‌های دشمن را خنثی کنند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس از زاهدان، آیت‌الله مصطفی محامی عصر پنجشنبه در بیانیه‌ای پیرامون حملات اخیر رژیم آمریکا به شهرهای چابهار، بمپور، سراوان و ایرانشهر که منجر به شهادت جمعی از مدافعان امنیت شد، این اقدامات را نشانه‌ای آشکار از عهدشکنی دشمنان دانست.

وی با استناد به آیه ۱۲ سوره توبه تصریح کرد: دشمنان متوهم تصور می‌کنند با این جنایات می‌توانند مردم و نیروهای مسلح ما را تسلیم کنند، اما این خون‌های پاک، انگیزه‌ای مضاعف برای پاسخ کوبنده و پشیمان‌کننده به دشمنان جنایت‌پیشه خواهد بود.

نماینده ولی‌فقیه در استان با تاکید بر رسالت گروه‌های مرجع افزود: نخبگان و صاحبان تریبون باید به وظیفه خود در تبیین حقانیت نظام و شناساندن چهره دشمن عمل کنند؛ این گروه‌ها با تقویت اعتماد میان مردم و مسئولان و تحکیم انسجام اجتماعی، سدی مستحکم در برابر جنگ روانی دشمن برای ایجاد تفرقه میان مردم و نیروهای نظامی ایجاد خواهند کرد.

آیت‌الله محامی با دعوت از مردم برای تداوم حضور در صحنه و نمایش انزجار از استکبار، وحدت کلمه و تبعیت از تدابیر رهبری را رمز اصلی پیروزی دانست.