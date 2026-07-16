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سرمربی سابق استقلال در گفت‌وگو با تابناک؛

ساپینتو: سخت بود که تیم ملی ایران عملکرد بهتری داشته باشد/ رامین رضاییان در جام جهانی فوق‌العاده بود

ریکاردو ساپینتو، سرمربی سابق استقلال در گفت‌وگو با تابناک به انتقاد از علی تاجرنیا و شیوه مدیریتی او در این باشگاه پرداخت و همچنین عملکرد رامين رضاییان در جام جهانی را تحسین کرد.
کد خبر: ۱۳۸۵۰۰۳
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21687 بازدید
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۷

ساپینتو: تاجرنیا استقلال را نابود کرده، قهرمانی حق هواداران است/ رامین رضاییان در جام جهانی فوق‌العاده بود

ریکاردو ساپینتو، سرمربی سابق استقلال، با ابراز نگرانی از وضعیت نقل‌وانتقالات این باشگاه، انتقادهای تندی را متوجه مدیریت آبی‌پوشان کرد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، وضعیت این روزهای استقلال با جدایی چند بازیکن خارجی این تیم و همچنین بسته ماندن پنجره نقل‌وانتقالاتی، چندان مناسب نیست و این شرایط نگرانی‌ها را افزایش داده است.

ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی سابق استقلال در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک نقطه نظرات خود را درباره عملکرد تیم ملی ایران در جام جهانی، درخشش رامین رضاییان، وضعیت این روزهای خودش و همچنین شرایط استقلال و شیوه مدیریتی علی تاجرنیا در میان گذاشته است. مشروح صحبت‌های ساپینتو را در ادامه می‌خوانید:

تابناک: پس از جدایی از استقلال در پافوس قبرس مشغول فعالیت شدید. این روزها چطور می‌گذرد؟

حالم خوب است و اخیراً همراه پافوس قهرمان جام حذفی قبرس شدیم. با این حال، به خاطر هواداران پرشور استقلال همیشه شرایط و نتایج این تیم را دنبال کرده‌ام.

تابناک: استقلال در فصلی که با شما آغاز کرد و به پایان نرسید، به عنوان صدرنشین لیگ برتر به لیگ نخبگان آسیا راه یافت. اطلاع دارید؟

بله، شنیدم پس از ناتمام ماندن لیگ، استقلال به‌عنوان صدرنشین جدول به کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی شده است. چیزی که واقعاً عجیب است اینکه چطور تیمی پس از ۲۲ هفته، در صدر جدول قرار داشته و با وجود اینکه بیش از دو سوم مسابقات برگزار شده، رسماً به عنوان قهرمان لیگ شناخته نمی‌شود.

تابناک: یعنی معتقدید استقلال باید به عنوان قهرمان هم معرفی می‌شد؟

از نظر من، بازیکنان و کادر فنی وظیفه خود را به بهترین شکل انجام دادند. طبیعتاً دفاع از حقوق استقلال، مسئولیت مدیران باشگاه است. این قهرمانی متعلق به استقلال و هوادارانش است و بدون شک این تیم شایسته آن بوده که جام قهرمانی را در ویترین افتخارات باشگاه قرار دهد.

ساپینتو: تاجرنیا استقلال را نابود کرده، قهرمانی حق هواداران است/ رامین رضاییان در جام جهانی فوق‌العاده بود

تابناک: فکر می‌کنید باشگاه استقلال بتواند در این زمینه اقدامی کند، آن هم در شرایطی که تیم باید برای آسیا آماده شود و فعلاً باید تمرکز مدیریت روی این مسئله باشد؟

این روزها هر چه می‌شنوم خبرهای بد است. متأسفانه هر روز گزارش تازه‌ای درباره جدایی یکی دیگر از بازیکنان کلیدی تیم منتشر می‌شود. به لطف تلاش‌های مدیرعاملی که ظاهراً بیشتر از هر چیز به توییتر علاقه دارد، پنجره نقل‌وانتقالات باشگاه همچنان بسته مانده است. وقتی بازیکنان از تیم جدا می‌شوند، دیگر فرصتی برای جذب جانشین آنها وجود ندارد.

تابناک: البته علی تاجرنیا چند مرتبه اعلام کرده پنجره نقل‌وانتقالات استقلال باز می‌شود و اکنون هم باشگاه در حال جذب بازیکنان جدید است. گفته شده اگر پنجره هم باز نشود، بازیکنان جدید تا نیم فصل قرض داده می‌شوند.

البته او می‌تواند هر روز مصاحبه کند و مدعی شود که به‌زودی محرومیت نقل‌وانتقالاتی باشگاه برطرف خواهد شد. فکر می‌کنم همین دروغ را شش ماه به خود من هم تکرار می‌کرد. هر روز یک وعده جدید می‌داد، اما همه ما می‌دانستیم که به دلیل مدیریت غیرحرفه‌ای این افراد، استقلال با محرومیت دو پنجره نقل‌وانتقالاتی روبه‌رو شده و عملاً هیچ شانسی برای حل این مشکل وجود نداشت.

تابناک: بازیکنانی که در زمان شما به تیم آمدند از جمله جنپو، یاسر آسانی و منیر الحدادی هم یا از استقلال جدا شدند یا در آستانه جدایی هستند. ارتباطی با آنها دارید؟

ما در شرایطی بسیار دشوار بازیکنانی مانند آسانی و منیر را جذب کردیم. شخصاً تلاش بسیار زیادی کردم تا آنها را برای حضور در استقلال متقاعد کنم، چون استقلال باشگاهی بزرگ و محبوب است. حالا همه آنها در حال ترک تیم هستند و طبیعی است که هواداران بابت آغاز فصل جدید، پس از از دست دادن این تعداد بازیکن مهم و تأثیرگذار، نگران باشند.

ساپینتو: تاجرنیا استقلال را نابود کرده، قهرمانی حق هواداران است/ رامین رضاییان در جام جهانی فوق‌العاده بود

تابناک: شما به عنوان کسی که با این تیم مدیریتی کار کردید، اکنون چه نظری درباره وضعیت فعلی استقلال دارید؟

تاجرنیا بدون هیچ تردیدی یکی از بدترین مدیرانی است که در تمام دوران حرفه‌ای‌ام با او کار کرده‌ام. او هیچ درک واقعی از فوتبال ندارد و فقط به خودش فکر می‌کند. او به تنهایی این باشگاه را نابود کرده و تمام تمرکزش را روی منافع شخصی، مطرح کردن خودش و بازی‌های رسانه‌ای گذاشته است.

تابناک: با این شرایط، فکر می‌کنید استقلال بتواند در فصل آینده موفق شود؟

صمیمانه امیدوارم این کابوس برای استقلال هرچه زودتر به پایان برسد و این باشگاه بزرگ دوباره به موفقیت و ثباتی که واقعاً شایسته آن است، دست پیدا کند.

تابناک: از عملکرد تیم ملی ایران در جام جهانی هم سؤال کنیم؛ شما بازی‌های ایران را دنبال کردید؟ اگر اینطور است، چه نظری دارید؟

بله، می‌توان گفت که برای تیم ملی واقعاً سخت بود عملکرد بهتری داشته باشد، چون در آن شرایط با مشکلات زیادی روبه‌رو بودند. کار آسانی برای آنها نبود. آنها هر کاری از دستشان برمی‌آمد انجام دادند و تلاش کردند بهترین عملکرد ممکن را ارائه دهند، اما در چنین شرایطی واقعاً آسان نیست که نتیجه بهتری بگیرند.

ساپینتو: تاجرنیا استقلال را نابود کرده، قهرمانی حق هواداران است/ رامین رضاییان در جام جهانی فوق‌العاده بود

تابناک: و آینده...

برای سرمربی تیم ملی ایران و بازیکنان در بازی‌های آینده آرزوی موفقیت می‌کنم، اما معتقدم اگر شرایط بهتری داشته باشند، می‌توانند پیشرفت کنند و نتایج بهتری بگیرند. همچنین خیلی خوشحالم که یکی از بازیکنانی که در استقلال با او کار کردم، در جام جهانی هم حضور داشت. از عملکرد رامين رضاییان در جام جهانی خوشحال شدم؛ او نمایش فوق‌العاده‌ای داشت.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷
حافظ شیرازی
|
France
|
۱۸:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
25
21
پاسخ
بهترین مربی یک دهه اخیر استقلال که اجازه ندادن کار کنه وگرنه می تونست در سه سال قهرمان آسیامون کنه
Mhd
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
1
7
پاسخ
ساپینتو مربی خوبی بود.دلسوز استقلال بود،به استقلال هم علاقه داشت.اما غیر حرفه‌ای عمل کرد.او با مدیر عامل مشکل داشت اما عقده شو سر کل باشگاه در آورد.جدایی ش شبیه یک انتقام جویی بود.با بردن همه دستیارانش پشت استقلال رو خالی کرد.
مریم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
0
6
پاسخ
اینهمه دروغ راجب تو میگن آنوقت تو اینقدر خوبی بد نمیگی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
0
2
پاسخ
گرونه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
3
6
پاسخ
تیم فجر سپاسی به راحتی میتونست نیوزیلند رو شکست بده
دایی حسین
|
Germany
|
۱۷:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
1
5
پاسخ
سلام : ای کاش سوال می کردید ، پس چرا رامین مدت ها مورد غضب و بی اعتنایی قرار گرفته بود؟ ، اگر واقعا" فوق‌العاده بود.
سهیل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
0
0
پاسخ
قلعه نویی بدرد این. پست. نمیخوره افشین. قطبی. بهترین. گزینه. است
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