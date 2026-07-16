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شنا در معدن متروکه، جان نوجوان ۱۷ ساله را گرفت

روابط عمومی اورژانس کرمان از جان‌ باختن یک نوجوان ۱۷ ساله بر اثر غرق‌ شدگی در محل تجمع آب یک معدن متروکه در شهرستان ارزوئیه خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۵۰۰۲
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شنا در معدن متروکه، جان نوجوان ۱۷ ساله را گرفت

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، روابط عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان، عصر پنجشنبه اعلام کرد: ساعت ۱۱:۳۷ امروز پنجشنبه، حادثه غرق‌شدگی در منطقه علی‌آباد از توابع شهرستان ارزوئیه به مرکز ارتباطات و دیسپچینگ اورژانس گزارش شد.

بلافاصله پس از دریافت پیام، یک تیم امدادی به محل حادثه اعزام شد و بر اساس گزارش کارشناسان اورژانس مشخص شد یک نوجوان ۱۷ ساله به دلیل شنا در محل تجمع آب یک معدن متروکه دچار حادثه شده و جان خود را از دست داده بود.

اورژانس پیش‌بیمارستانی کرمان ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه تلخ، با صدور هشداری از شهروندان خواست با توجه به خطرات جدی، از ورود و شنا در محیط‌های غیرایمن نظیر استخرهای کشاورزی، سدها، رودخانه‌ها، کانال‌های آب و گودال‌های معادن متروکه به طور جدی خودداری کنند.

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