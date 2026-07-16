واکنش شرکت واحد به تصادف اتوبوس بی آر تی
به گزارش تابناک به نقل از شهرداری تهران، یک دستگاه اتوبوس شرکت واحد که بدون مسافر و پس از انجام عملیات امدادی و رفع نقص فنی در حال جابهجایی بود، در محدوده روبهروی پارک ساعی به دلایل در دست بررسی به حرکت درآمد و با چند دستگاه موتورسیکلت و یک دستگاه خودروی پلیس راهور برخورد کرد و پس از برخورد با جدول متوقف شد.
در پی این حادثه، به دلیل نشت بنزین از یکی از موتورسیکلتهای حاضر در صحنه، حریق جزئی ایجاد شد که بلافاصله با حضور عوامل آتشنشانی و در کمترین زمان عملیات ایمنسازی و اطفای حریق انجام شد.
این حادثه تلفات جانی نداشته و مصدومان نیز توسط عوامل اورژانس خدمات لازم را دریافت کردهاند و وضعیت عمومی آنان حاد نیست.
عوامل فنی، امدادی و عملیاتی شرکت واحد از نخستین دقایق وقوع حادثه در محل حضور یافته و ضمن همکاری با دستگاههای امدادی و انتظامی، اقدامات لازم برای مدیریت صحنه و بررسی ابعاد حادثه را انجام دادهاند.
علت دقیق وقوع حادثه توسط کارشناسان ذیصلاح در حال بررسی است و نتایج نهایی پس از تکمیل بررسیهای فنی اعلام خواهد شد.
در حال حاضر مسیر تردد باز است، خدماترسانی ناوگان در شرایط عادی ادامه دارد و اتوبوس مذکور نیز در حال انتقال به توقفگاه است.