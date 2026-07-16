واژگونی خونین مینی‌ بوس دختران فوتسالیست در دیر

به گزارش تابناک به نقل از مهر، سرهنگ رسول قنبری اظهار کرد: مینی‌بوس متعلق به آموزش و پرورش شهرستان دیر، در مسیر انتقال دانش‌آموزان به شهر ریز شهرستان جم، به دلیل رعایت نکردن سرعت مطمئنه واژگون شد.

وی افزود: در این حادثه ۲۵ نفر مصدوم شدند که ۲۲ نفر به صورت سرپایی درمان و سه نفر برای ادامه درمان در بیمارستان بستری شدند.

جانشین رئیس پلیس راه استان بوشهر از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی، از وقوع حوادث جاده‌ای پیشگیری کنند.

جزئیات حادثه

معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان دیّر جزئیات حادثه مینی‌بوس حامل اعضای باشگاه فوتسال دختران بردستان این شهرستان در مسیر اعزام به یک بازی دوستانه در شهرستان جم را تشریح کرد.

زبیده کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع این حادثه اظهار کرد: روز گذشته اعضای یک باشگاه فوتسال دخترانه به همراه مربی، مدیرعامل باشگاه و همچنین اولیای دو تن از دختران، برای انجام یک بازی دوستانه عازم جم بودند که مینی‌بوس حامل آنان به دلیل نقص فنی در سیستم ترمز، دچار حادثه شد.

کاظمی درباره آخرین وضعیت مصدومان این حادثه گفت: خوشبختانه اکثر حادثه‌دیدگان روز گذشته از بیمارستان توحید جم مرخص شدند. یکی از مصدومان که دچار شکستگی پا شده بود نیز ترخیص شده به منزل بازگشته و فقط یک مصدوم به دلیل آسیب‌دیدگی دست، برای انجام عمل جراحی به شیراز اعزام شده است.

معاون اداره ورزش و جوانان دیّر در خصوص روال اداری این اعزام توضیح داد: طبق ضوابط، باشگاه‌ها موظف‌اند درخواست‌های خود را برای هماهنگی و پیگیری به اداره ورزش ارائه دهند، اما در این مورد باشگاه رأساً با آموزش‌وپرورش برای تأمین وسیله نقلیه مکاتبه کرده بود. با این وجود، اداره ورزش پس از اطلاع از حادثه، بلافاصله پیگیری‌های لازم را در دستور کار قرار داد.

وی همچنین تأکید کرد: باشگاه مذکور دارای پروانه باشگاه معتبر است و تمامی ورزشکاران این تیم فوتسال نیز از بیمه ورزشی برخوردار هستند.

سیدعلیرضا سجادی، فرماندار شهرستان دیّر نیز گفت: به محض اطلاع از این حادثه به بیمارستان توحید جم مراجعه کرده و از مصدومان عیادت کردیم و خوشبختانه حال عمومی آن‌ها خوب است.