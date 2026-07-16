به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، تعداد ۶۵۱ هزار و ۲۵۰ نفر برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ نام‌نویسی کرده‌اند و رقابت‌های این آزمون در دو نوبت صبح و بعدازظهر امروز پنجشنبه ۲۵ تیرماه و صبح فردا؛ جمعه ۲۶ تیرماه و بر اساس اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون رشته امتحانی هر متقاضی در ۶ گروه آزمایشی علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر و دامپزشکی برگزار می‌شود.

ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ در دو بازه زمانی ۱۶ تا ۲۳ آذر ماه سال ۱۴۰۴ و همچنین ۹ تا ۱۱ خرداد ماه سال ۱۴۰۵ انجام شد.

تعداد ۶۶ هزار و ۴۹۰ متقاضی در رشته های شناور عصر امروز پنجشنبه ۲۵ تیرماه رقابت خود را آغاز کردند. از این تعداد بیش از ۳۵ هزار نفر معادل ۵۴ درصد داوطلبان را زنان و بیش از ۳۰ هزار نفر معادل ۴۶ درصد داوطلبان را مردان تشکیل می دهند.