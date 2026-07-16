واکنش بقایی به حمله آمریکا به نزدیکی بیمارستان کودکان
به گزارش تابناک؛ اسماعیل بقائی سخنگوی دستگاه دیپلماسی امروز (پنجشنبه) ۲۵ تیرماه در پی حمله شب گذشته آمریکا به محلی در نزدیکی بیمارستان شهید بقایی اهواز عنوان کرد: بیمارستان شهید بقائی، مرکز درمانی کودکان سرطانی در اهواز شب گذشته بعد از حمله آمریکا به محلی در نزدیکی این بیمارستان تخلیه شد.
وی افزود: این حمله وحشیانه که یادآور جنایات اسرائیل علیه مراکز درمانی است، موجب رنج و اضطراب شدید کودکان بستری شده و منجر به تخلیه فوری ۲۱۱ بیمار تحت شیمی درمانی شده است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در این باره در شبکه ایکس این اقدام آمریکا را جنایت جنگی بزدلانه خواند و نوشت: این یک جنایت جنگی بزدلانه علیه بیگناهترین انسانها - کودکانی که شجاعانه برای زندگی خود میجنگند - محسوب میشود.
بقائی اضافه کرد: آنهایی که مدام از حقوق بشر دم میزنند، اما عمداً از هدف قرار دادن بیمارستانها و مراکز درمانی چشمپوشی میکنند، اعتبار اخلاقی خود را از دست دادهاند.