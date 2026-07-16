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بازیکن سابق گل‌گهر به پرسپولیس پیوست

پویا پورعلی با قراردادی دو ساله به پرسپولیس پیوست.
کد خبر: ۱۳۸۴۹۹۰
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بازیکن سابق گل‌گهر به پرسپولیس پیوست

به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، پویا پورعلی، با عقد قراردادی رسمی به مدت دو سال به جمع سرخپوشان پایتخت پیوست.

این انتقال پس از مذاکرات مثبت و پایانی مدیران باشگاه با این بازیکن صورت گرفت و او با حضور در ساختمان باشگاه، قرارداد خود را به امضا رساند. پورعلی یکی از خرید‌های مورد نظر مهدی تارتار، سرمربی جدید پرسپولیس، در خط میانی است.

پورعلی که سابقه بازی در تیم‌های ذوب آهن، ملوان، تراکتور و گل گهر را در کارنامه دارد، در فصل گذشته عملکرد خوبی داشت و با نظر کادرفنی به جمع سرخپوشان اضافه شد.

باشگاه پرسپولیس ضمن خوشامدگویی به پویا پورعلی، برای این بازیکن در مسیر همراهی با سرخپوشان، آرزوی موفقیت و سربلندی دارد.

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