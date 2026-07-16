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بازگشت بیمارستان بقایی ۲ اهواز به مدار خدمت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از بازگشت بیمارستان فوق‌تخصصی بقایی ۲ به چرخه ارائه خدمات درمانی، تنها چند ساعت پس از حملات شب گذشته آمریکا به این شهرستان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۴۹۸۸
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بازگشت بیمارستان بقایی ۲ اهواز به مدار خدمت

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ حاتم بوستانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها اظهار کرد: در پی حملات شامگاه چهارشنبه ۲۴ تیرماه و به دلیل شدت انفجار‌ها در اطراف بیمارستان بقایی ۲، این مرکز درمانی به‌منظور حفظ امنیت و سلامت بیماران و کادر درمان به طور کامل تخلیه شده بود.

​وی افزود: با تلاش‌های صورت‌گرفته و پس از وقفه‌ای کمتر از ۶ ساعت، این بیمارستان از صبح امروز (پنجشنبه ۲۵ تیرماه) با بازگشت تعدادی از بیماران، فعالیت خود را از سر گرفت و روند پذیرش و ارائه خدمات درمانی در آن هم‌اکنون در حال انجام است.

​بیمارستان بقایی ۲ اهواز، از مراکز تخصصی و فوق‌تخصصی زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور است که به بیماران و کودکان مبتلا به بیماری‌های هماتولوژی و انکولوژی (خون و سرطان) خدمات درمانی ارائه می‌دهد.

به دنبال حملات آمریکا به شهرستان اهواز و وقوع انفجار در نواحی مجاور بیمارستان بقایی ۲، این مرکز تخصصی درمان بیماران و کودکان مبتلا به سرطان به‌منظور حفظ امنیت بیماران و کارکنان، موقتاً از چرخه خدمت‌رسانی خارج شده بود.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه با وحشیانه خواندن حمله به نزدیکی بیمارستان فوق‌تخصصی کودکان شهید بقایی اهواز—که محل بستری و درمان ۲۱۱ کودک مبتلا به سرطان تحت شیمی‌درمانی است—این اقدام را مصداق بارز جنایت جنگی دانست.

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