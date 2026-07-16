بازگشت بیمارستان بقایی ۲ اهواز به مدار خدمت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از بازگشت بیمارستان فوق‌تخصصی بقایی ۲ به چرخه ارائه خدمات درمانی، تنها چند ساعت پس از حملات شب گذشته آمریکا به این شهرستان خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ حاتم بوستانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها اظهار کرد: در پی حملات شامگاه چهارشنبه ۲۴ تیرماه و به دلیل شدت انفجار‌ها در اطراف بیمارستان بقایی ۲، این مرکز درمانی به‌منظور حفظ امنیت و سلامت بیماران و کادر درمان به طور کامل تخلیه شده بود.

​وی افزود: با تلاش‌های صورت‌گرفته و پس از وقفه‌ای کمتر از ۶ ساعت، این بیمارستان از صبح امروز (پنجشنبه ۲۵ تیرماه) با بازگشت تعدادی از بیماران، فعالیت خود را از سر گرفت و روند پذیرش و ارائه خدمات درمانی در آن هم‌اکنون در حال انجام است.

​بیمارستان بقایی ۲ اهواز، از مراکز تخصصی و فوق‌تخصصی زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور است که به بیماران و کودکان مبتلا به بیماری‌های هماتولوژی و انکولوژی (خون و سرطان) خدمات درمانی ارائه می‌دهد.

به دنبال حملات آمریکا به شهرستان اهواز و وقوع انفجار در نواحی مجاور بیمارستان بقایی ۲، این مرکز تخصصی درمان بیماران و کودکان مبتلا به سرطان به‌منظور حفظ امنیت بیماران و کارکنان، موقتاً از چرخه خدمت‌رسانی خارج شده بود.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه با وحشیانه خواندن حمله به نزدیکی بیمارستان فوق‌تخصصی کودکان شهید بقایی اهواز—که محل بستری و درمان ۲۱۱ کودک مبتلا به سرطان تحت شیمی‌درمانی است—این اقدام را مصداق بارز جنایت جنگی دانست.