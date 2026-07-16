کارشکنی پنتاگون در تحقیقات درباره حمله به میناب

شبکه سی‌ان‌ان در گزارشی اختصاصی به نقل از منابع آگاه نوشت پنتاگون از انجام مرحله استاندارد و کلیدی تحقیقات درباره حمله مرگبار آمریکا به مدرسه شجره طیبه در میناب خودداری کرده و همزمان دسترسی به بخش مهمی از یافته‌های تحقیق مستقل را نیز محدود کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ تحقیقات درباره حمله هوایی آمریکا به مدرسه‌ای در ایران، ماه‌هاست در یکی از فرماندهی‌های نظامی آمریکا متوقف مانده و به گفته سه منبع آگاه، مقام‌های آمریکایی تاکنون از صدور دستور برای انجام یک بررسی اطلاعاتی استاندارد و کلیدی که می‌تواند به روشن شدن جزئیات این حمله کمک کند، خودداری کرده‌اند.

این منابع گفتند که ظرف یک هفته پس از این حمله، دو مرحله نخست «ارزیابی خسارات نبرد» که به پرسش‌های اولیه از جمله اینکه آیا حمله به هدف مورد نظر اصابت کرده و آن را تخریب کرده، پاسخ می‌دهد، تکمیل شد و نشان داد که آمریکا مسئول حمله به مدرسه شجره طیبه در میناب بوده است.

با این حال، به گفته این منابع، مرحله سوم و استاندارد این بررسی هرگز آغاز نشد؛ مرحله‌ای که در آن تحلیلگران، معمولاً از آژانس اطلاعات دفاعی با بررسی مجموعه کامل تصاویر ماهواره‌ای و سایر منابع اطلاعاتی، ارزیابی جامع‌تری از آنچه رخ داده و تأثیر حمله بر مأموریت کلی ارائه می‌کنند.

منابع تأکید کردند که این مرحله تقریباً همیشه بلافاصله پس از حملات مهم انجام می‌شود، اما تا اوایل ماه جاری هنوز آغاز نشده بود.

طبق این گزارش، یک تحقیق مستقل که در ماه مارس اعلام شده بود هم آغاز شد و در جریان آن با نیرو‌های نظامی دخیل در این حمله مصاحبه شد. منابع می‌گویند اطلاعات به‌دست‌آمده از این مصاحبه‌ها که می‌توانست برای جلوگیری از تکرار اشتباهات در حملات بعدی آمریکا مورد استفاده فرماندهان قرار گیرد، توسط فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) محرمانه نگه داشته شده و تنها شمار محدودی به جزئیات آن دسترسی دارند.

یکی از منابع گفت «هیچ تحلیل دقیقی انجام نشد و سنتکام تحقیقات را قفل کرد و مانع از آن شد که کسی آن را بررسی کند».

به گفته منابع مورد استناد سی‌ان‌ان، این تحقیقات می‌تواند به مشخص شدن مسئولیت و مقصران این حمله که در نتیجه آن، ۱۶۸ کودک و ۱۴ بزرگسال جان خود را از دست دادند، کمک کند.