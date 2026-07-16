قیمت خودرو امروز ۲۵ تیر ۱۴۰۵ +جدول
به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز؛ قیمت خودرو امروز ۲۵ تیر ۱۴۰۵ در شرایطی اعلام شد که بازار بهتدریج در حال واکنش به رشد نرخ ارز و افزایش ریسکهای سیاسی است. همزمان با صعود دلار به کریدورهای بالاتر، خودروهای داخلی در مسیر افزایش قیمت قرار گرفتهاند، اما این روند هنوز در بازار خودروهای مونتاژی بهصورت یکپارچه مشاهده نمیشود. این موضوع نشان میدهد بازار خودرو، برخلاف سالهای گذشته، با تأخیر و احتیاط بیشتری به تحولات ارزی واکنش نشان میدهد؛ زیرا رکود سنگین معاملات و افت قدرت خرید مصرفکنندگان همچنان مانع از انتقال کامل انتظارات تورمی به همه بخشهای بازار شده است.
فعالان بازار معتقدند تا زمانی که چشمانداز تحولات سیاسی و روند نرخ ارز شفاف نشود، نوسانات بازار خودرو ادامه خواهد داشت. با این حال، افزایش هزینههای تولید، مونتاژ و واردات، کاهش عرضه و انباشت تعهدات معوق خودروسازان، از عواملی هستند که احتمال کاهش معنادار قیمت خودرو را در میانمدت تضعیف میکنند. از این رو، هرچند رکود معاملاتی همچنان بر بازار سایه انداخته، اما در صورت تداوم حضور دلار در سطوح بالاتر یا تشدید ریسکهای سیاسی، احتمال تقویت تدریجی موج افزایشی قیمتها در بازار خودرو دور از انتظار نخواهد بود.
قیمت خودروهای داخلی
دنا پلاس اتوماتیک نسبت به روز گذشته ۸۵ میلیون تومان گران شد و روی شاخص ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، پژو ۲۰۷ اتوماتیک نسبت به روز گذشته ۶۰ میلیون تومان گران شد تا امروز با نرخ ۲ میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان معامله شود.
شاهین اتوماتیک پلاس رشد بهای ۳۰ میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و به شاخص معاملاتی ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان رسید. از طرف دیگر، کوییک GXR (رینگ فولادی) افزایش بهای ۱۸ میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان خرید و فروش شود.
قیمت خودروهای مونتاژی
پیکاپ فوتون در مقایسه با روز گذشته ۱۴۰ میلیون تومان گران شد و به شاخص معاملاتی پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسید. از سوی دیگر، هایما S۷ پرو افزایش قیمت ۳۵ میلیون تومانی را تجربه کرد و با نرخ معاملاتی چهار میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان به معاملات روز جاری رسید.
اکستریم SX کاهش بهای ۱۱۰ میلیون تومانی را تجربه کرد و روی شاخص پنج میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان ایستاد. از طرف دیگر، X۷۷ (الیت) نسبت به روز گذشته ۱۰۵ میلیون تومان ارزان شد تا امروز با نرخ چهار میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان مورد توجه فعالان بازار قرار گیرد.
کیامسی ایگل نسبت به روز معاملاتی پیشین ۹۰ میلیون تومان گران شد تا امروز با نرخ ۲ میلیارد و ۵۱۵ میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، جک J۴ افزایش بهای ۳۰ میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان در پلتفرمهای آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود.