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گالیاردی از ایران به فیفا شکایت کرد!

عضو پیشین کادرفنی تیم ملی فوتبال کشورمان بابت دریافت مطالباتش به فیفا شکایت کرد.
کد خبر: ۱۳۸۴۹۸۰
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گالیاردی از ایران به فیفا شکایت کرد!

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ ۱۶ آبان سال ۱۴۰۴ فدراسیون فوتبال از انتخاب آنتونیو گالیاردی به عنوان مربی تیم ملی و دستیار امیر قلعه‌نویی خبر داد. او که سابقه مربیگری در تیم ملی ایتالیا و یوونتوس را دارد مدتی در کنار ملی‌پوشان بود و بعد از جنگ سوم تحمیلی، اعلام کرد که حاضر به بازگشت به کشورمان نیست.

۲۱ اردیبهشت ماه سال جاری خبری مبنی بر فسخ قرارداد این مربی ایتالیایی منتشر شد تا مشخص شود او در جام جهانی ۲۰۲۶ کنار تیم ملی حضور نخواهد داشت. پیگیری ها نشان می‌دهد گالیاردی بعد از فسخ قرارداد برای دریافت مطالباتش از فدراسیون فوتبال ایران به فیفا شکایت کرده است. فدراسیون کشورمان نیز در حال آماده سازی پاسخ و مستندات خود برای ارائه به فیفاست.

گالیاردی در مدتی که به عنوان مربی تیم ملی فعالیت می‌کرد حقوق معوقه‌ای داشت و فدراسیون فوتبال به دلیل تحریم‌ها و مشکلات بانکی و مالی از فیفا خواسته بود پول این مربی را از محل پول‌های بلوکه شده ایران پرداخت کند که این اتفاق رخ نداد.

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آنتونیو گالیاردی فسخ قرارداد جنگ تحمیلی تیم ملی فیفا شکایت
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