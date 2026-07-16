نمایش تهوعآور علی کریمی برای جنوب ایران
علی کریمی، هم به ترامپ سفارش جنگ میدهد، هم برای جنوب ایران ماتم میگیرد.
کد خبر: ۱۳۸۴۹۷۸| |
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به گزارش تابناک؛ علی کریمی با انتشار استوری در اقدامی تناقض برانگیز برای جنگ در جنوب ایران ماتم میگیرد در حالی او که سال گذشته همراه با برخی سلبریتیهای وطنفروش از ترامپ درخواست حمله به ایران را داشت.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۷۴
انتشار یافته: ۱۰
با این سطح iq چه جوری فوتبال بازی میکرد؟؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
کریمی جان صحبت نکنی بهتره دیگه راهی جز عذر خواهی به خاطر رفتارهای اشتباهت نداری فوتبالیست قابل احترام اما از نظر فکر و رفتار سیاسی غیر قابل احترام
عامل و مشوق بو حامی بمباران کشور ، ژست وطن دوستی نمیتونه بگیره! کودکان میناب هم لبنانی نبودند
از آدم بی مغز همچون علی کررررریمی انتظار بهتر نداشت همیشه در جای غلط تاریخ بود