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نمایش تهوع‌آور علی کریمی برای جنوب ایران

علی کریمی، هم به ترامپ سفارش جنگ می‌دهد، هم برای جنوب ایران ماتم می‌گیرد.
کد خبر: ۱۳۸۴۹۷۸
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12109 بازدید
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۱۰

نمایش تهوع‌آور علی کریمی برای جنوب ایران

به گزارش تابناک؛ علی کریمی با انتشار استوری در اقدامی تناقض برانگیز برای جنگ در جنوب ایران ماتم می‌گیرد در حالی او که سال گذشته همراه با برخی سلبریتی‌های وطن‌فروش از ترامپ درخواست حمله به ایران را داشت.

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علی کریمی جنوب ایران استوری ترامپ
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۷۴
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
116
186
پاسخ
با این سطح iq چه جوری فوتبال بازی میکرد؟؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
بهترین کامنت تابناک
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
32
139
پاسخ
کاش یه اسمی هم از آمریکا می آورد
محم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
88
108
پاسخ
کریمی جان صحبت نکنی بهتره دیگه راهی جز عذر خواهی به خاطر رفتارهای اشتباهت نداری فوتبالیست قابل احترام اما از نظر فکر و رفتار سیاسی غیر قابل احترام
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
73
143
پاسخ
عامل و مشوق بو حامی بمباران کشور ، ژست وطن دوستی نمیتونه بگیره! کودکان میناب هم لبنانی نبودند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
88
132
پاسخ
از آدم بی مغز همچون علی کررررریمی انتظار بهتر نداشت همیشه در جای غلط تاریخ بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
84
137
پاسخ
تو دیگه خفه شو پسرک
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
75
152
پاسخ
تا دیروز مشوق جنایتکارا بوده حالا شده دلسوز مردم!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
82
148
پاسخ
بی شرف خود فروخته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
79
144
پاسخ
نام جنوب ایران را با دهان کثیفت نیاور،ای کاش تو انقدری که روی اربابان امریکاییت تعصب داری روی ایران و ایرانی، کشور و مرمی که تورا پروردند و بزرگ کردند تعصب میداشتی
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