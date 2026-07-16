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آتش‌سوزی در حرم رضوی خسارتی نداشت

آستان قدس رضوی اعلام کرد: آتش سوزی در بخش کارگاهی حرم رضوی هیچگونه عارضه جانی یا خسارت به تأسیسات و مجموعه در حال احداث نداشت و در حال حاضر آرامش کامل در این بارگاه منور برقرار است.
کد خبر: ۱۳۸۴۹۷۶
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84303 بازدید
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۱۰
آتش‌سوزی در حرم رضوی خسارتی نداشت

به گزارش تابناک؛ آستان قدس رضوی با ارسال توضیحاتی برای خبرنگار ما اعلام کرد: ظهر امروز آتش‌سوزی در یکی از پروژه‌های در حال احداث حرم مطهر رضوی رخ داد که با ورود سریع واحد آتش‌نشانی حرم مطهر، در مدت کوتاهی به طور کامل مهار شد. منشأ این حادثه سوختن بخشی از عایق‌های حرارتی بود که به دلیل ترکیبات آن ها، موجب تولید دود نسبتاً زیادی شد. خوشبختانه این آتش‌سوزی هیچگونه عارضه جانی یا خسارت به تأسیسات و مجموعه در حال احداث در پی نداشت و در حال حاضر آرامش کامل برقرار است و فعالیت روزمره در این کارگاه و حرم مطهر تداوم دارد.

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آتش سوزی حرم رضوی خسارت تاسیسات
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
4
0
پاسخ
ما آنجا بودیم و دعاگوی همه هموطنان هستیم. بسیار ترسناک و دود غلیط سیاهی آنجا بود. امیدوارم کار اسراییل جنایتکار و امریکا نبوده باشه
خرید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
3
2
پاسخ
درود بر امام رضا
ولی احتمالا سود هم داشته که خسارت نداشته ؟حداقل بنویسید خسارات مالی کمی داشت
یک مستمری بگیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
0
3
پاسخ
حتما هوا آتش گرفته بود و دود سیاه هم کربن هوا بوده چیزی نسوخته !!!
حمید رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
3
3
پاسخ
باسلام از بارگاه منوره امام زادگان به طوری قاطع حفاظت شود به خصوص از محل دفن رهبر شهیدمان که با شرایط جنگی احتمال خراب کاری هست از تمام نیروهای حفاظتی از حریم بارگاه امام رئوفیمان همه جانبه محافظت شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
4
0
پاسخ
متاسفانه بعضی ها گفتند که امریکا به حرم حمله کرده است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
0
2
پاسخ
عایق حرارتی چگونه آتش گرفته ؟ علتش چه بوده ؟ چرا آتش گرفته ؟ واضح و شفاف بگویید
شیعه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
3
2
پاسخ
بسوزدوبشکنداگردستهایی ب عمدمرتکب این جنایتهاشود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
0
6
پاسخ
دوست دارم نظر استاد علم الهدا را بدانم
زهراموسوی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
3
1
پاسخ
دولت اعلام کردبه نوزادان متولد فروردین ۴۰۵ ماهی دومیلیون پرداخت بشه ولی تاکنون به نوزاد ما پرداخت نشده لطفاً رسیدگی شود از استان فارس هستم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
0
5
پاسخ
عایق که اصلااتش نمیگیره،،، من خودم عایقکارم،،، چه عایقی بوده
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