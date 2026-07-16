آتشسوزی در حرم رضوی خسارتی نداشت
آستان قدس رضوی اعلام کرد: آتش سوزی در بخش کارگاهی حرم رضوی هیچگونه عارضه جانی یا خسارت به تأسیسات و مجموعه در حال احداث نداشت و در حال حاضر آرامش کامل در این بارگاه منور برقرار است.
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به گزارش تابناک؛ آستان قدس رضوی با ارسال توضیحاتی برای خبرنگار ما اعلام کرد: ظهر امروز آتشسوزی در یکی از پروژههای در حال احداث حرم مطهر رضوی رخ داد که با ورود سریع واحد آتشنشانی حرم مطهر، در مدت کوتاهی به طور کامل مهار شد. منشأ این حادثه سوختن بخشی از عایقهای حرارتی بود که به دلیل ترکیبات آن ها، موجب تولید دود نسبتاً زیادی شد. خوشبختانه این آتشسوزی هیچگونه عارضه جانی یا خسارت به تأسیسات و مجموعه در حال احداث در پی نداشت و در حال حاضر آرامش کامل برقرار است و فعالیت روزمره در این کارگاه و حرم مطهر تداوم دارد.
گزارش خطا
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ما آنجا بودیم و دعاگوی همه هموطنان هستیم. بسیار ترسناک و دود غلیط سیاهی آنجا بود. امیدوارم کار اسراییل جنایتکار و امریکا نبوده باشه
درود بر امام رضا
ولی احتمالا سود هم داشته که خسارت نداشته ؟حداقل بنویسید خسارات مالی کمی داشت
ولی احتمالا سود هم داشته که خسارت نداشته ؟حداقل بنویسید خسارات مالی کمی داشت
حتما هوا آتش گرفته بود و دود سیاه هم کربن هوا بوده چیزی نسوخته !!!
باسلام از بارگاه منوره امام زادگان به طوری قاطع حفاظت شود به خصوص از محل دفن رهبر شهیدمان که با شرایط جنگی احتمال خراب کاری هست از تمام نیروهای حفاظتی از حریم بارگاه امام رئوفیمان همه جانبه محافظت شود
عایق حرارتی چگونه آتش گرفته ؟ علتش چه بوده ؟ چرا آتش گرفته ؟ واضح و شفاف بگویید
دولت اعلام کردبه نوزادان متولد فروردین ۴۰۵ ماهی دومیلیون پرداخت بشه ولی تاکنون به نوزاد ما پرداخت نشده لطفاً رسیدگی شود از استان فارس هستم