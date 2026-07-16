فغانی داور فینال جام‌ جهانی شد

علیرضا فغانی به عنوان داور دیدار فینال جام جهانی ۲۰۲۶ بین تیم‌های ملی آرژانتین و اسپانیا انتخاب شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در روز‌های گذشته نام فغانی در کنار چند داور مطرح جهان به عنوان گزینه‌های اصلی قضاوت فینال مطرح بود، اما در نهایت کمیته داوران فیفا این مسئولیت را به داور باتجربه ایرانی سپرد.

فغانی که در سال‌های اخیر یکی از داوران مورد اعتماد فیفا بوده و پیش از این قضاوت دیدار فینال جام باشگاه‌های جهان، فینال جام ملت‌های آسیا و دیدار نهایی فوتبال المپیک را نیز در کارنامه خود ثبت کرده بود.

دیدار فینال جام جهانی ۲۰۲۶ میان آرژانتین و اسپانیا برگزار خواهد شد؛ مسابقه‌ای که علاوه بر تقابل دو مدعی بزرگ قهرمانی، با حضور علیرضا فغانی در مرکز میدان، برای فوتبال ایران نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.