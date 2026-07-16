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فغانی داور فینال جام‌ جهانی شد

علیرضا فغانی به عنوان داور دیدار فینال جام جهانی ۲۰۲۶ بین تیم‌های ملی آرژانتین و اسپانیا انتخاب شد.
کد خبر: ۱۳۸۴۹۷۴
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23349 بازدید
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۳۳
فغانی داور فینال جام‌ جهانی شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در روز‌های گذشته نام فغانی در کنار چند داور مطرح جهان به عنوان گزینه‌های اصلی قضاوت فینال مطرح بود، اما در نهایت کمیته داوران فیفا این مسئولیت را به داور باتجربه ایرانی سپرد.

فغانی که در سال‌های اخیر یکی از داوران مورد اعتماد فیفا بوده و پیش از این قضاوت دیدار فینال جام باشگاه‌های جهان، فینال جام ملت‌های آسیا و دیدار نهایی فوتبال المپیک را نیز در کارنامه خود ثبت کرده بود.

دیدار فینال جام جهانی ۲۰۲۶ میان آرژانتین و اسپانیا برگزار خواهد شد؛ مسابقه‌ای که علاوه بر تقابل دو مدعی بزرگ قهرمانی، با حضور علیرضا فغانی در مرکز میدان، برای فوتبال ایران نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

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برچسب ها
علیرضا فغانی داور فینال جام جهانی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا آرژانتین اسپانیا تابناک ورزشی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۳
در انتظار بررسی: ۵۹
انتشار یافته: ۳۳
ناشناس
|
China
|
۱۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
397
92
پاسخ
فغانی ایرانی نیست یک استرالیایی و ایرانی وطن فروش هست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
وقتی بهش میگن نمیخواییمت چکار کنه بره سر کوچه لبو بفروشه؟؟
ناسناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
اون که هرجا مساحبه می‌کنه به ایرانی بودنش افتخار می‌کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
334
94
پاسخ
بابا سرتون رو از زیر برف در بیارید. فغانی شهروند استرالیا و نماینده فدراسیون استرالیا و رفیق فابریک ترامپ سگ زرد است. چه دخلی به ایران دارد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
253
88
پاسخ
ملیت استرالیایی هستند نه ایرانی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
56
346
پاسخ
تبریک به جناب فغانی و تاسف برای فدراسیون فوتبال ایران که این داور باید بعنوان یک استرالیایی معرفی بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
63
291
پاسخ
افتخار ایران
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
آمریکا اجازه نمیده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
37
84
پاسخ
یاد جایزه اسکار یه بنده خدایی افتادم اونم دوتا. الانم دیگه اسمی ازش نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
47
258
پاسخ
آفرین به این بزرگ مرد سخت کوش ایران زمین
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
آفرین به ایران که اگه نبود مثل اصغر فرهادی جبزه هاشون از سر صدقه دشمنی با ایرانه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
کنسل شد ، رده بندی هم به او ندادند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
45
255
پاسخ
مایه افتخار هر مملکتی افرادی مانند آقای فغانی هستند. مایه ابرو و افتخار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
189
76
پاسخ
سیاسی ترین و لجن ترین جام تاریخ.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
حالا ببین تو فینال چجوری سر اسپانیا رو می برند تا دیگه برای ترامپ شاخ نشوند .‌
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
۱۳:۳۱
بعد کثافت کاری بازی مصر آرژانتین و لغو کارت قرمز بازیکن امریکا. هیچی از اینها بعید نیست. خصوصا با طرفداری یامال از فلسطین.
ولی دیگه فوتبال جذابیتی نداره نه ابرستاره های قدیمی هستند نتیجه های هم که مثل فیلم نامه از قبل مشخصه.
از وقتی امریگا فهمید فوتبال چیه، این ورزش را به نابودی و ابتذال کشید
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
45
64
پاسخ
از مواضع سیاسی آقای فغانی دل خوشی ندارم ولی داور برجسته ای است و این را مطمئنم اگر ایران می موند برای بازی های بزرگ مثل فینال ها نمیزاشتنش
دارور برجسته ی افریقایی را حتی به جام جهانی راه ندادن و فیفا هم کاری براش نکرد
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