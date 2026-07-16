فغانی داور فینال جام جهانی شد
علیرضا فغانی به عنوان داور دیدار فینال جام جهانی ۲۰۲۶ بین تیمهای ملی آرژانتین و اسپانیا انتخاب شد.
کد خبر: ۱۳۸۴۹۷۴| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در روزهای گذشته نام فغانی در کنار چند داور مطرح جهان به عنوان گزینههای اصلی قضاوت فینال مطرح بود، اما در نهایت کمیته داوران فیفا این مسئولیت را به داور باتجربه ایرانی سپرد.
فغانی که در سالهای اخیر یکی از داوران مورد اعتماد فیفا بوده و پیش از این قضاوت دیدار فینال جام باشگاههای جهان، فینال جام ملتهای آسیا و دیدار نهایی فوتبال المپیک را نیز در کارنامه خود ثبت کرده بود.
دیدار فینال جام جهانی ۲۰۲۶ میان آرژانتین و اسپانیا برگزار خواهد شد؛ مسابقهای که علاوه بر تقابل دو مدعی بزرگ قهرمانی، با حضور علیرضا فغانی در مرکز میدان، برای فوتبال ایران نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است.
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فغانی ایرانی نیست یک استرالیایی و ایرانی وطن فروش هست
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
ناسناس| |
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
بابا سرتون رو از زیر برف در بیارید. فغانی شهروند استرالیا و نماینده فدراسیون استرالیا و رفیق فابریک ترامپ سگ زرد است. چه دخلی به ایران دارد.
تبریک به جناب فغانی و تاسف برای فدراسیون فوتبال ایران که این داور باید بعنوان یک استرالیایی معرفی بشه
افتخار ایران
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ناشناس| |
۰۹:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
یاد جایزه اسکار یه بنده خدایی افتادم اونم دوتا. الانم دیگه اسمی ازش نیست
آفرین به این بزرگ مرد سخت کوش ایران زمین
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ناشناس| |
۲۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
ناشناس| |
۲۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
مایه افتخار هر مملکتی افرادی مانند آقای فغانی هستند. مایه ابرو و افتخار
سیاسی ترین و لجن ترین جام تاریخ.
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ناشناس| |
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
ناشناس| |
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
بعد کثافت کاری بازی مصر آرژانتین و لغو کارت قرمز بازیکن امریکا. هیچی از اینها بعید نیست. خصوصا با طرفداری یامال از فلسطین.
ولی دیگه فوتبال جذابیتی نداره نه ابرستاره های قدیمی هستند نتیجه های هم که مثل فیلم نامه از قبل مشخصه.
از وقتی امریگا فهمید فوتبال چیه، این ورزش را به نابودی و ابتذال کشید