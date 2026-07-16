نبض خبر
حرکت یک نماینده مجلس برای جمع آوری طلای مردم
ستار هدایت خواه نماینده مجلس در تجمعات شبانه حمایت از ایران کلاهش را درآورد و از مردم خواست طلاهایشان را داخل کلاه بریزند تا با جمع آوری این طلاها هزینه انتقام گرفتن از ترامپ تامین شود. اظهارات این نماینده حین این حرکت را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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بسیار کار خوب و عالی انجام شده، اما اگر "" تمامی اعضای محترم مجلس "" که حدود ۵ ماه تعطیل هستند و در این مدت بسیاری از هزینه های ایشان کمتر شده است، حداقل "" خمس حقوق و مزایای خود را "" نیز در این امر مقدس قرار دهند و با مردم همکاری کنند، کار بسیار خوب و عالی خواهد بود.
حرکت سر خود و هماهنگ نشده با مردم و نظام مورد تایید نیست
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
راهکار ایشان برای انتقام گرفتن از ترامپ چیست؟
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ناشناس| |
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵