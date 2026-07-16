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تعداد بازدید : 4330
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کد خبر:۱۳۸۴۹۷۲
کد خبر:۱۳۸۴۹۷۲
45790 بازدید
نظرات: ۱۲
نبض خبر

حرکت یک نماینده مجلس برای جمع آوری طلای مردم

ستار هدایت خواه نماینده مجلس در تجمعات شبانه حمایت از ایران کلاهش را درآورد و از مردم خواست طلاهایشان را داخل کلاه بریزند تا با جمع آوری این طلاها هزینه انتقام گرفتن از ترامپ تامین شود. اظهارات این نماینده حین این حرکت را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر ستاره هدایت خواه ترور ترامپ انتقام ترور نتانیاهو ویدیو تجمعات شبانه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۱۰۰
انتشار یافته: ۱۲
فرشاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
2
172
پاسخ
کاش میگفتین طلایی هم بهش دادن یا نه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
3
152
پاسخ
به من هم طلا بدید می‌خوام نتانیاهو رو ترور کنم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
6
171
پاسخ
بسیار کار خوب و عالی انجام شده، اما اگر "" تمامی اعضای محترم مجلس "" که حدود ۵ ماه تعطیل هستند و در این مدت بسیاری از هزینه های ایشان کمتر شده است، حداقل "" خمس حقوق و مزایای خود را "" نیز در این امر مقدس قرار دهند و با مردم همکاری کنند، کار بسیار خوب و عالی خواهد بود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
3
179
پاسخ
تئاتر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
3
250
پاسخ
چقدر زشت و مشمئز انگیز
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
3
171
پاسخ
واقعا حرفی برای گفتن نداریم!!!!!!!!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
2
155
پاسخ
مجلس ما كجا است و اصلا به فكر مردم نيست و ....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
3
113
پاسخ
حرکت سر خود و هماهنگ نشده با مردم و نظام مورد تایید نیست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
وقتی ملت و رهبری یکصدا همینو میخان دیگه حجت تمامه! اگه امثال شماها یه بار در تشییع ها شرکت میکردید متوجه فضای واقعی کشور میشدید! اگر هم شرکت کردید که دیگه واقعیت رو با چشم دیدید
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
1
97
پاسخ
راهکار ایشان برای انتقام گرفتن از ترامپ چیست؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
راهکار رو گفت! دقت نکردی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
1
3
پاسخ
بورس ببندید مردم ضرر نکنند
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