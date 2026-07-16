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می‌خواهم همه مسلمانان را بکشم

مرد ۴۸ ساله آمریکایی در ایالت یوتا با بیش از ۱۵ ضربه چاقو به یک فرد مسلمان حمله کرد و در بازجویی‌ها به پلیس گفت، قصد کشتن «همه مسلمانان» را دارد.
کد خبر: ۱۳۸۴۹۷۱
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6556 بازدید
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می‌خواهم همه مسلمانان را بکشم

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ طبق اعلام پلیس ایالت یوتا، این حمله اسلام‌ستیزانه روز دوشنبه توسط پیتر مایکل لارسن علیه کارمند مسلمان یک مرکز خرید در شهر «وست ولی سیتی» آمریکا انجام شد.

قربانی این حمله که «سید سهیل الدین» نام دارد، زنده مانده، اما «در وضعیت بحرانی قرار دارد» و باید چند عمل جراحی برای دست‌ها، قلب و ریه‌هایش انجام شود.

طبق اعلام پلیس آمریکا، قربانی این حمله «در سراسر بدنش زخم‌های متعدد ناشی از چاقو و خونریزی شدیدی داشته است.»

طبق گزارش برخی رسانه‌های محلی، لارسن به سهیل نزدیک شده و نام و مذهب او را پرسیده و قبل از چاقوکشی، به او گفته که یک بطری آب می‌خواهد.

گفته می‌شود که رهگذران توانستند چاقو را از لارسن دور کنند و او را قبل از رسیدن پلیس به زمین بزنند.

شورای روابط آمریکایی-اسلامی (CAIR) در محکومیت این حمله گفت: «این حمله وحشتناک یادآوری دیگری است که لفاظی‌های ضد اسلامی عواقبی در دنیای واقعی دارد. وقتی مسلمانان به طور معمول اهریمنی جلوه داده می‌شوند، به عنوان تهدید به تصویر کشیده می‌شوند یا به عنوان افرادی که لیاقت کمتری برای حقوق و کرامت برابر دارند، تلقی می‌شوند، برخی از افراد منحرف آشکارا بر اساس این نفرت عمل می‌کنند.»

وبگاه آمریکایی زتئو (Zeteo) در گزارش خود به سراغ بی‌اعتنایی رسانه‌های جریان اصلی در آمریکا به این حمله اسلام ستیزانه رفت.

در گزارش آمده است: «واقعیت این است که چاقو زدن به یک مرد مسلمان به دلیل مسلمان بودنش به ندرت در رسانه‌های ما پوشش داده شده است. این واضح‌ترین نمونه از یک جنایت نفرت‌پراکنانه است، اما اکثر سیاستمداران آمریکایی سکوت کرده‌اند.»

به نوشته این وبگاه، «حمله روز دوشنبه تقریباً دو ماه پس از آن رخ داد که دو نوجوان به سوی بزرگترین مسجد سن دیگو تیراندازی کرده و سه نفر را کشتند و تقریباً سه سال از زمانی که کودک ۶ ساله فلسطینی-آمریکایی وادیا الفیوم به دلیل مسلمان بودن با ضربات چاقو کشته شد، می‌گذرد.»

زتئو افزود: «اسلام‌هراسی سال‌هاست که در حال افزایش است، اما کار کمی برای به رسمیت شناختن آن در گفتمان جریان اصلی انجام شده است، چه برسد به اینکه به آن پرداخته شود. در عوض، جمهوری‌خواهان همچنان به اهریمن و غیرانسانی جلوه دادن مسلمانان ادامه می‌دهند. کسانی که متأسفانه از عواقب آن رنج می‌برند، افرادی مانند سهیل هستند که فقط سعی داشت کارش را در یک مرکز خرید در یوتا انجام دهد.»

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ضارب آمریکایی اسلام هراسی چاقو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
13
59
پاسخ
لعنت به صهیونیست ها و نتانیاهو و ترامپ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
13
46
پاسخ
آمریکا داره به ریشه ها غرب وحشی خودش برمی گرده. چین و اروپا بسیار متمدن ترند و جهان بهتری خواهند ساخت
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