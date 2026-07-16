کارمند آمر به معروف از دانشگاه علامه اخراج شد؟
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ دانشگاه علامه طباطبائی در واکنش به مطالب منتشرشده درباره «اخراج یکی از کارکنان این دانشگاه به دلیل تذکر حجاب»، با صدور بیانیهای اعلام کرد که هیچ اخراجی صورت نگرفته و موضوع صرفاً جابهجایی محل خدمت این کارمند در داخل دانشگاه بوده است.
در این بیانیه آمده است که رابطه استخدامی فرد مورد اشاره با دانشگاه قطع نشده و جابهجایی محل خدمت وی، در پی اختلاف با مدیر مستقیم، به دلایل اداری و با درخواست کتبی خود او انجام شده است؛ از اینرو، استفاده از عنوان «اخراج» با واقعیت حقوقی و اداری موضوع مطابقت ندارد.
دانشگاه علامه طباطبائی همچنین تأکید کرده است که تصمیم یادشده صرفاً به موضوع تذکر درباره پوشش مربوط نبوده، بلکه بر اساس گزارش مسئولان دانشکده، مجموعهای از مسائل مرتبط با کیفیت، دقت و سرعت ارائه خدمات آموزشی، نحوه تعامل با دانشجویان و مدیران و بینتیجه ماندن تذکرهای پیشین در این تصمیم دخیل بوده است. در بیانیه تصریح شده که نحوه تذکر درباره پوشش تنها یکی از موارد مطرحشده در کنار سایر مسائل بوده و تقلیل این موضوع به «مجازات به دلیل دفاع از حجاب» روایتی ناقص و غیرمنصفانه از واقعیت است.
در ادامه این بیانیه، دانشگاه علامه طباطبائی بر پایبندی خود به قانون، کرامت انسانی، عفاف و حجاب، سلامت اخلاقی محیط علمی، احترام متقابل، مسئولیتپذیری حرفهای و ارزشهای ایرانی ـ اسلامی تأکید کرده است.
دانشگاه همچنین با اشاره به مدیریت فضای دانشگاه در ماههای گذشته، اعلام کرده است که با اتکا به تدبیر، گفتوگو و همراهی استادان، کارکنان و دانشجویان، از آرامش محیط علمی و استمرار آموزش صیانت کرده و انتشار روایتهای ناقص و تبدیل یک موضوع اداری به تقابل با ارزشهای دینی را موجب خدشه به امنیت روانی دانشگاهیان و فراهم شدن زمینه سوءاستفاده بدخواهان دانسته است.
در پایان این بیانیه، دانشگاه از رسانهها و افرادی که تعبیر «اخراج به دلیل تذکر حجاب» را منتشر یا بازنشر کردهاند، خواسته است نسبت به اصلاح صریح خبر اقدام کنند و تأکید کرده در صورت استمرار انتشار مطالب خلاف واقع یا خودداری از اصلاح آنها، حق پاسخگویی و پیگیری حقوقی موضوع را از طریق مراجع ذیصلاح برای خود محفوظ میداند.
دانشگاه علامه طباطبائی همچنین ضمن قدردانی از دغدغهمندی همکاران نسبت به ارزشهای دینی و اخلاقی، تأکید کرده است که صیانت از ارزشهای ایرانی ـ اسلامی، حقیقت، عدالت، کرامت انسان و آرامش دانشگاه، اجزای یک مسئولیت واحد هستند و نباید ارزشهای دینی یا تصمیمهای اداری، دستاویزی برای برداشتهای نادرست و منازعات درونسازمانی قرار گیرند.
مدیرش هم بخاطر تذکر حجاب شروع به اذیت کردنش کرده که خودش مجبور به درخواست جابجایی بشه
باید مدیرش را اخراج کنند