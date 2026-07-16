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کد خبر: ۱۳۸۴۹۶۸
بازدید: ۶۰۴۶
نظرات: ۴

عکس: برداشت طالبی در قم

برداشت طالبی از ۷۲۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی استان قم از اوایل تیر آغاز شده و تا اواخر مرداد ادامه دارد. محصول طالبی که ۹۰ درصد آن در بخش جعفرآباد قم تولید می‌شود علاوه بر مصرف در قم، به استان‌های تهران، مرکزی، همدان، زنجان، تبریز و فارس صادر می‌شود

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برچسب‌ها:
عکس خبری برداشت طالبی قم
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۹
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۹
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۵ تير ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۶
طالبی در اقلیم خشک قم یعنی بی کفایتی مطلق
پاسخ
20
1
محمد
Iran (Islamic Republic of)
۲۵ تير ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۶
جعفر آباد مال منطقه ساوه هست
پاسخ
4
2
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۵ تير ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۸
آخه توی قم که آب خوردن گیر نمیاد باید طالبی بکارن؟ بعد میگن چرا وضع درست نیست
پاسخ
19
1
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۵ تير ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۹
با سلام و خدا قوت به یکی از زحمتکشترین قشر جامعه کشاورزان عزیز
فقط خواستم یاد اوری کنم که در مرحله برداشت محصول ، خواهشمند است کارشناسان محترم جهاد کشاورزی باید در کنار کشاورزان محترم ، نمونه برداری محصول ،خاک ، اب را ختما انجام دهند . البته دریک تصویر مقدار اب با کف غیر معموا همراه بود که لازم است کارشناسان محترم خاک و اب حتما در ازمایشگاه بررسی کنند.
با تشکر از سایت تابناک
پاسخ
8
0