عکس: برداشت طالبی در قم

برداشت طالبی از ۷۲۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی استان قم از اوایل تیر آغاز شده و تا اواخر مرداد ادامه دارد. محصول طالبی که ۹۰ درصد آن در بخش جعفرآباد قم تولید می‌شود علاوه بر مصرف در قم، به استان‌های تهران، مرکزی، همدان، زنجان، تبریز و فارس صادر می‌شود