عکس: برداشت طالبی در قم
برداشت طالبی از ۷۲۰ هکتار از زمینهای کشاورزی استان قم از اوایل تیر آغاز شده و تا اواخر مرداد ادامه دارد. محصول طالبی که ۹۰ درصد آن در بخش جعفرآباد قم تولید میشود علاوه بر مصرف در قم، به استانهای تهران، مرکزی، همدان، زنجان، تبریز و فارس صادر میشود
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نظرات شما
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انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۹
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
۲۵ تير ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۸
آخه توی قم که آب خوردن گیر نمیاد باید طالبی بکارن؟ بعد میگن چرا وضع درست نیست
ناشناس
۲۵ تير ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۹
با سلام و خدا قوت به یکی از زحمتکشترین قشر جامعه کشاورزان عزیز
فقط خواستم یاد اوری کنم که در مرحله برداشت محصول ، خواهشمند است کارشناسان محترم جهاد کشاورزی باید در کنار کشاورزان محترم ، نمونه برداری محصول ،خاک ، اب را ختما انجام دهند . البته دریک تصویر مقدار اب با کف غیر معموا همراه بود که لازم است کارشناسان محترم خاک و اب حتما در ازمایشگاه بررسی کنند.
با تشکر از سایت تابناک
فقط خواستم یاد اوری کنم که در مرحله برداشت محصول ، خواهشمند است کارشناسان محترم جهاد کشاورزی باید در کنار کشاورزان محترم ، نمونه برداری محصول ،خاک ، اب را ختما انجام دهند . البته دریک تصویر مقدار اب با کف غیر معموا همراه بود که لازم است کارشناسان محترم خاک و اب حتما در ازمایشگاه بررسی کنند.
با تشکر از سایت تابناک