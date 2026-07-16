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آمریکا حمله می‌کند ما امتیاز می‌دهیم! / آزادی شهروند آمریکایی در میانه نقض آتش‌بس چه پیامی داشت؟

در شرایطی که آمریکا نه‌تنها به تعهدات خود پایبند نبوده، بلکه با حملات مکرر به نقاط مختلف ایران عملاً تفاهم و آتش‌بس را زیر پا گذاشته است، آزادی یک شهروند آمریکایی و قدردانی رسمی دونالد ترامپ، پرسشی جدی را پیش روی افکار عمومی قرار داده است؛ آیا اکنون زمان چنین تصمیمی بود؟
کد خبر: ۱۳۸۴۹۶۶
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14529 بازدید
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۱۵

آمریکا حمله می‌کند ما امتیاز می‌دهیم! / آزادی شهروند آمریکایی در میانه نقض آتش‌بس چه پیامی داشت؟

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ با انتشار پیامی از جمهوری اسلامی ایران بابت آزادی یک شهروند آمریکایی قدردانی کرد و این اقدام را «حسن نیت ایران» خواند. این در حالی است که در حال حاضر و در هفته‌های اخیر، آمریکا بارها با حملات مستقیم به جنوب کشور و دیگر نقاط ایران، عملاً هرگونه تفاهم و آتش‌بس را نقض کرده و همچنان به تهدیدهای نظامی خود ادامه می‌دهد.

سؤال اصلی اینجاست؛ در شرایطی که طرف مقابل نه به هیچ تعهدی پایبند بوده، نه حملات خود را متوقف کرده و نه حتی نشانی از تغییر رفتار نشان داده است، آزادی یک شهروند آمریکایی چه دستاوردی برای ایران داشته است؟ آیا این اقدام، در این مقطع زمانی، کمکی به منافع ملی کرده یا صرفاً برگ برنده‌ای را بدون دریافت هیچ امتیازی در اختیار طرف مقابل قرار داده است؟

آمریکایی که امروز زیرساخت‌های ایران را تهدید می‌کند، حملات شبانه‌روزی به نقاط مختلف کشور را ادامه می‌دهد و از هیچ فشار سیاسی، اقتصادی و نظامی علیه مردم ایران دریغ نکرده، همان کشوری است که رئیس‌جمهورش اکنون با آسودگی از «حسن نیت ایران» تشکر می‌کند. این قدردانی، بیش از آنکه نشانه موفقیت دیپلماسی باشد، این پرسش را ایجاد می‌کند که چرا باید در اوج خصومت، چنین امتیازی به طرف مقابل داده شود؟

واقعیت این است که در روابط بین‌الملل، حسن نیت زمانی معنا پیدا می‌کند که متقابل باشد. وقتی یک طرف به‌صورت مداوم توافق‌ها را نقض می‌کند، عملیات نظامی انجام می‌دهد و حتی تهدید به حمله به زیرساخت‌های حیاتی کشور می‌کند، اقدام یک‌طرفه نه نشانه قدرت، بلکه این خطر را ایجاد می‌کند که طرف مقابل آن را به‌عنوان عقب‌نشینی یا نیاز ایران تفسیر کند.

اگر این تصمیم بر اساس یک راهبرد مشخص اتخاذ شده است، افکار عمومی حق دارد بداند دستاورد آن چه بوده است؟ آیا در مقابل آزادی این شهروند آمریکایی، حملات متوقف شده است؟ آیا بخشی از تحریم‌ها کاهش یافته است؟ آیا حتی یک گام از سوی آمریکا در جهت کاهش تنش برداشته شده است؟ پاسخ به همه این پرسش‌ها تاکنون منفی است.

سیاست خارجی، عرصه تصمیم‌های پرهزینه و حساس است، اما همین حساسیت ایجاب می‌کند که زمان‌بندی اقدامات نیز دقیق باشد. در روزهایی که آمریکا با نقض مکرر تفاهم، حملات نظامی و فشارهای مستمر، پیام روشنی از دشمنی مخابره می‌کند، انجام اقدامی که رئیس‌جمهور آمریکا آن را «حسن نیت ایران» بنامد، بیش از هر چیز این سؤال را در ذهن جامعه ایجاد می‌کند که آیا واقعا اکنون زمان چنین تصمیمی بود و آیا می‌توان نام آن را یک سیاست‌گذاری موفق گذاشت؟

به گزارش تابناک، رئیس جمهور امریکا بابت آزادشدن شهروند آمریکایی از بازداشت، از ایران تشکر و قدردانی کرد. ترامپ اطلاعات دیگری از این شهروند آمریکایی ارائه نکرد. بررسی ها نشان می دهد منظور ترامپ دنا کراری است که پس از سفر به ایران برای دیدار با خانواده در آذر 1403 بازداشت شد و پس از آزادی شدن، اجازه خروج پیدا نکرد. دنا کراری یک دو تابعیتی است و  در یک شرکت فناوری آمریکایی کار می‌کرد و مؤسس یک خیریه برای کودکان محروم در ایران بود.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۳
در انتظار بررسی: ۶۶
انتشار یافته: ۱۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
67
168
پاسخ
آزادی شهروند آمریکایی در میانه نقض آتش‌بس چه پیامی داشت؟

تابناک قیمه را قاطی ماست نکن
قوه قضائه ما کاملا مستقل است و این شهروند آمریکایی هم مشخص شد که جاسوس نبوده و باید از حق زندگی طبیعی خودش برخوردار می شد و ربطی به رابطه خصمانه با آمریکا ندارد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
جالبه ممنوع الخروج بوده!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
دو سال باید طول می کشید تا قوه قضاییه به این نتیجه برسد، ؟ خوب زودتر چرا آزاد نکرد ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
126
67
پاسخ
من هنوزز این خبر را باور نکرده ام اگر این اتفاق افتاده است باید هرچه زودتر اطلاع رسانی شود و پشت سرش مسئول این قضیه برکنار شود. چرا نمی فهمید ما در جنگ هستیم. منتظر روشنسازی از طریق سخنگوی دولت و یا هر کدام از وزیران هستیم
پاسخ ها
ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
روح شهدا شاد
زمان
میگذرد
اشنا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
41
38
پاسخ
قوه قضایه پاسخ دهد؟عدم پاسخ وسکوت،ایجادابهام وعدم اعتمادبه مسیولین ایجادمی کندومردم به اظهارات بعدی مسیولیت درهزمینه ای رانمی پذیرند واین خودبخشی‌ازضعف مدیرینی جامعه است،وازدست دادن سرمایه اجتماعی!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
44
112
پاسخ
شما هم از طرف مردم صحبت نکن ، مملکت بر اساس قانون عمل میکند اگر بازداشت این خانم بر اساس فرضیه اشتباهی انجام شده نگه داشتنش چه فایده ای دارد .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
30
114
پاسخ
شهروند آمریکا یک ایرانی بوده که جاسوس بودنش ثابت نشده کجای این کار غیرطبیعی است اگر بی گناه بوده آزاد شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
86
37
پاسخ
اون قمار باز اين همه هم وطن هاي ما از كوچك و بزرگ به خاك خون كشيده بعد چرا اون يك نفر امريكايي بايد ازاد بشه؟معني انتقام سخت اينه!!!
ناشناس
|
Hong Kong
|
۱۴:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
9
71
پاسخ
پشت پرده سیاست واسه مردم عادی هیچوقت روشن نبوده و نمیشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
36
71
پاسخ
کاملا قوه قصاییه کار خوبی کرده
مهدوی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
80
43
پاسخ
حتی اگر واقعاً به تشخیص قوه قضاییه بیگناه بود، الان وقت مناسبی برای آزاد کردنش نبود!
البته همینکه برای ترامپ ضد ایرانی و ضد مهاجران اینقدر باارزش بوده میتونه نشونه ای از جاسوس بودنش باشه!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
0
0
پاسخ
آمریکا پس هر دور حملات پایان آن را اعلام می کند. تا به مذاکره و توافق فرصت دهد. آبا در طرف مقابل باید پایان دفاع اعلام شود تا به دیپلماسی و مذاکره فرصت داده شود. یا همیشه باید در جنگ باشیم.
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