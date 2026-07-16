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تعداد بازدید : 1410
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کد خبر:۱۳۸۴۹۶۵
کد خبر:۱۳۸۴۹۶۵
2338 بازدید
نظرات: ۲
نبض خبر

تصاویر توقیف تریلی با رانندگی دختر 10 ساله!

یک کامیون کشنده که توسط دختری 10 ساله هدایت می‌شد، توقیف شد. این اقدام، مصداق آشکار به خطر انداختن امنیت ترافیکی و جان کاربران جاده است.
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برچسب‌ها:
نبض خبر رانندگی کودک ویدیو تریلی کامیون
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۲
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
1
16
پاسخ
صاحب این خودرو ها را باید حبس ابد بدید. چرا این قشر انقدر راحت با جان مردم بازی میکنن. تقریبا هر ۱۰ روز یک یا دو خبر این چنینی در کشور میشنویم. مگر اسباب بازیه؟ بعد هم تصادف کرد خیلی راحت خود راننده میشینه و میگه من بودم! اما یک یا چند خانواده بخاطر حماقت یک فرد از بین میرن و آسیبب مالی و جانی میبینن.
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
1
11
پاسخ
سلام
قوانین موجود بازدارندگی لازم را در برخورد با اینگونه تخلفات حادثه ساز را ندارد.
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