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تصاویر توقیف تریلی با رانندگی دختر 10 ساله!
یک کامیون کشنده که توسط دختری 10 ساله هدایت میشد، توقیف شد. این اقدام، مصداق آشکار به خطر انداختن امنیت ترافیکی و جان کاربران جاده است.
گزارش خطا
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صاحب این خودرو ها را باید حبس ابد بدید. چرا این قشر انقدر راحت با جان مردم بازی میکنن. تقریبا هر ۱۰ روز یک یا دو خبر این چنینی در کشور میشنویم. مگر اسباب بازیه؟ بعد هم تصادف کرد خیلی راحت خود راننده میشینه و میگه من بودم! اما یک یا چند خانواده بخاطر حماقت یک فرد از بین میرن و آسیبب مالی و جانی میبینن.