بازار ارز امروز شاهد تثبیت نرخ‌ها در سطوح بالا بود؛ به‌طوری که دلار آزاد به ۱۸۸ هزار و ۶۰۰ تومان، یورو به ۲۱۶ هزار و ۴۱۰ تومان و پوند انگلیس به ۲۵۵ هزار و ۳۴۰ تومان رسید.

به گزارش تابناک؛ بررسی معاملات امروز بازار ارز نشان می‌دهد قیمت دلار در بازار آزاد به ۱۸۸ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده، در حالی که نرخ حواله‌ای این ارز ۱۴۹ هزار و ۹۸۷ تومان اعلام شده است که اختلاف قابل توجهی با نرخ بازار آزاد دارد.

در بازار ارز‌های اروپایی نیز هر یورو در بازار آزاد با قیمت ۲۱۶ هزار و ۴۱۰ تومان معامله شد و نرخ حواله‌ای آن به ۱۷۱ هزار و ۵۲۴ تومان رسید.

درهم امارات نیز در بازار آزاد ۵۱ هزار و ۵۳۰ تومان قیمت‌گذاری شد، در حالی که نرخ حواله‌ای آن ۴۰ هزار و ۸۴۰ تومان بود.

همچنین هر پوند انگلیس در معاملات امروز با نرخ ۲۵۵ هزار و ۳۴۰ تومان معامله شد و لیر ترکیه نیز به قیمت ۴ هزار و ۱۰ تومان رسید.

در میان سایر ارز‌های پرتقاضا، دلار کانادا با نرخ ۱۳۴ هزار و ۳۴۰ تومان و دلار استرالیا با قیمت ۱۳۲ هزار و ۷۰ تومان در بازار معامله شدند.

همچنین هر دینار عراق در بازار امروز ۱۳۶.۷ تومان نرخ‌گذاری شد و به معاملات خود ادامه داد.