عکس: مراسم بزرگداشت شهید مصباح الهدی داماد رهبر شهید انقلاب

مراسم بزرگداشت شهید مصباح الهدی باقری کنی داماد رهبر شهید انقلاب اسلامی عصر روز چهارشنبه ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ در دانشگاه امام صادق (ع) برگزارشد. در این مراسم حجت الاسلام سید مسعود خامنه‌ای برادر رهبر معظم انقلاب، حجت الاسلام مصباحی مقدم، علی باقری معاون شورای عالی امنیت ملی و جمعی از اقشار مختلف مردم و مسئولان حضور داشتند.