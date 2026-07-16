عکس: مراسم بزرگداشت شهید مصباح الهدی داماد رهبر شهید انقلاب
مراسم بزرگداشت شهید مصباح الهدی باقری کنی داماد رهبر شهید انقلاب اسلامی عصر روز چهارشنبه ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ در دانشگاه امام صادق (ع) برگزارشد. در این مراسم حجت الاسلام سید مسعود خامنهای برادر رهبر معظم انقلاب، حجت الاسلام مصباحی مقدم، علی باقری معاون شورای عالی امنیت ملی و جمعی از اقشار مختلف مردم و مسئولان حضور داشتند.
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