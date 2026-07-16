قیمت طلای ۱۸ عیار صعودی شد و سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ ۱۸۵ میلیون تومان در معامله بود.

افزایش قیمت طلا و سکه، پنجشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۵

به گزارش تابناک؛ بازار امروز طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد افزایش قیمت طلا و سکه نسبت به روز گذشته است.

آخرین نرخ اونس طلا

قیمت طلا امروز با کاهش ۱۸ دلاری نسبت به روز گذشته، ۴۰۲۵ (چهار هزار و بیست و پنج) دلار نرخ‌گذاری شد.

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۱۸ میلیون و ۳۹۸ هزار و ۹۰۰ تومان رسید.

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۷۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ ۱۸۵ میلیون تومان در معامله بود.

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه امروز با افزایش، ۹۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز با افزایش، ۵۴ میلیون تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

سکه گرمی نیز با افزایش، ۲۸ میلیون تومان فروخته شد.