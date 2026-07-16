کشف قاچاق سلاح در مرزهای سیستان و بلوچستان

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان اعلام کرد: مرزبانان موفق به شناسایی مسیر تردد عوامل قاچاق شدند و در ادامه با اجرای عملیات منسجم و هوشمندانه، از ورود محموله سلاح به داخل کشور جلوگیری کردند.





به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان اعلام کرد: مرزبانان موفق به شناسایی مسیر تردد عوامل قاچاق شدند و در ادامه با اجرای عملیات منسجم و هوشمندانه، از ورود محموله سلاح به داخل کشور جلوگیری کردند.



در جریان این عملیات، عوامل قاچاقچی پس از مشاهده حضور مرزبانان و پیش از تکمیل اقدامات مجرمانه، با رها کردن محموله از محل متواری شدند.



ماموران در پاکسازی منطقه و بررسی‌های دقیق میدانی، موفق به کشف ۱۵ قبضه کلت کمری، یک قبضه سلاح کلاش و ۱۸۶ فشنگ جنگی شدند.