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کد خبر: ۱۳۸۴۹۵۸
بازدید: ۳۹۷۱
نظرات: ۱

عکس: کنکور کارشناسی‌ ارشد

رقابت ۶۵۰ هزار داوطلب آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ صبح امروز پنج‌شنبه ۲۵ تیرماه همزمان با دیگر نقاط کشور آغاز شد.عکس: علی احمدوند

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برچسب‌ها:
عکس خبری کنکور کارشناسی ارشد
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۳
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۳
غیر قابل انتشار: ۰
عادل
Iran (Islamic Republic of)
۲۵ تير ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۷
با سلام
این اقدام وزیر علوم یک عمل کلیشه ای بی فایده و حتی برهم زننده نظم جلسه محسوب میشود.
مشاوران کمک کنند این اقدامات پوپولیستی از طرف همه مدیران حذف شود و در پی اقدامات بنیادی برای حوزه آموزش و پژوهش کشور باشند.
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