عکس: کنکور کارشناسی ارشد
رقابت ۶۵۰ هزار داوطلب آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ صبح امروز پنجشنبه ۲۵ تیرماه همزمان با دیگر نقاط کشور آغاز شد.عکس: علی احمدوند
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برچسبها:عکس خبری کنکور کارشناسی ارشد
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