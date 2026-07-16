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ادعای اسراییل درباره ترور یکی از فرماندهان حماس

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی ترور یکی از فرماندهان تک تیرانداز جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس» در مرکز نوار غزه شد.
کد خبر: ۱۳۸۴۹۵۷
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ادعای اسراییل درباره ترور یکی از فرماندهان حماس

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ ارتش رژیم اشغالگر امروز در بیانیه‌ای ادعا کرد «عمر احمد ابوقاسم» از فرماندهان شاخه نظامی حماس و مسئول واحد تک تیرانداز جنبش مقاومت اسلامی فلسطین را ترور کرده و به شهادت رساند.

در بیانیه ارتش رژیم صهیونیستی آمده است: ابوقاسم در طول جنگ در اجرای چندین عملیات علیه نیرو‌های ما در نوار غزه شرکت داشته است.

ارتش رژیم صهیونیستی تأکید کرد در دوره اخیر، ابوقاسم سعی کرده تا شاخه نظامی حماس را احیا کند و برای پیشبرد عملیات‌های بیشتر علیه نیرو‌های ارتش اسرائیل تلاش کرده است.

طبق بیانیه‌ای که ارتش رژیم اسرائیل صبح امروز منتشر کرده، عملیات ترور عمر احمد ابوقاسم، دیروز چهارشنبه انجام گرفت.

این ادعای اسرائیلی در حالی مطرح می‌شود که هنوز جنبش مقاومت فلسطین (حماس) صحت و سقم آن را تأیید نکرده است.

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