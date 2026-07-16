نبض خبر
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان
در این ویدیو که در فضای مجازی فراگیر شده، یکی از دلیرمردان مدافع میهن که در خط مقدماتی نبرد با آمریکا حضور دارد حرف های مهمی را به زبان ساده میگوید؛ زیر کولر نشینانی که نمی دانند جنگ چیست.
گزارش خطا
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برچسبها:نبض خبر جنگ ایران و آمریکا جزیره هرمز پاسدار ویدیو
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غیر قابل انتشار: ۵۶
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۹۰
خدا قوت به ایشون. خدا حفظشون کنه.
روی سخنم به سازندگان کلیپ هست. آهنگ پس زمینه رو که میخواهید بزارید، میزان بلنداشو کم بذارید نمیشه فهمید که گوینده چی میگه. این آهنگ ها رو اعصابه. بار منفی داره.
روی سخنم به سازندگان کلیپ هست. آهنگ پس زمینه رو که میخواهید بزارید، میزان بلنداشو کم بذارید نمیشه فهمید که گوینده چی میگه. این آهنگ ها رو اعصابه. بار منفی داره.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
نزنند
ناشناس| |
۱۵:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
ناشناس| |
۱۶:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
زانو میزنم
amin| |
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
ناشناس| |
۱۵:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
ناشناس| |
۱۷:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
رسایی، شریعتمداری، ثابتی و .... سلام رسوندن!!!!!
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
ناشناس| |
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
سهند| |
۱۴:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
ناشناس| |
۱۸:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
ناشناس| |
۰۹:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
ناشناس| |
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
سواد داشتن بهانه برای شانه خالی کردن از رفتن به جبهه نیست. در جنگ تحمیلی دکترها و نخبه های زیادی شهید شدند که فواد ایزدی انگشت کوچیک آنها هم نمی شود.
ما شرمنده ایم .
چیزی نداریم که جواب رشادت ها و از خود گذشتگی های شما را بدهد و خوشحالیم که شما هم بنا را بر رضای خدا گذاشته اید. برای شما ها هر روز و هر لحظه دعا میکنیم.
چیزی نداریم که جواب رشادت ها و از خود گذشتگی های شما را بدهد و خوشحالیم که شما هم بنا را بر رضای خدا گذاشته اید. برای شما ها هر روز و هر لحظه دعا میکنیم.
کاش حضرات سوپر انقلابی حضوری احوالی از این دلاورمردان می گرفتند و چند روزی با آنها همسفر و همسفره می شدند.
الله اکبر
جانم به فداتون غیور مردان میهن.
شماها رستم و گیو و گودرز زمانه ما هستید
شیر بچه های حیدر کرار دست جدم علی به همراهتون.
دست و بازوتون رو میبوسم،شما هستید که ما خیالمون راحته.و دشمن میدونه در برابر شما دستش بسته است.
جانم به فداتون غیور مردان میهن.
شماها رستم و گیو و گودرز زمانه ما هستید
شیر بچه های حیدر کرار دست جدم علی به همراهتون.
دست و بازوتون رو میبوسم،شما هستید که ما خیالمون راحته.و دشمن میدونه در برابر شما دستش بسته است.
کلاه سربازی توی جزیره هرمز این شکلیه؟ چقدر عجیبه فکر می کردم کسی که در این دما و رطوبت سر می کند باید خاکی و حالش خیلی بدتر باشد. انتظار نداشتم اینقدر مرتب و تمیز باشه
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
عیسی| |
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
ناشناس| |
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
رضا| |
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
ناشناس| |
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
تو هم از اون حضرات زیر کولر نشینی
ناشناس| |
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
برو خودتو درست کن . نمیخواد به کلاه دیگران گیر بدی .
ناشناس| |
۲۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵