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تعداد بازدید : 9605
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کد خبر:۱۳۸۴۹۵۶
کد خبر:۱۳۸۴۹۵۶
152545 بازدید
نظرات: ۹۰
نبض خبر

پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان

در این ویدیو که در فضای مجازی فراگیر شده، یکی از دلیرمردان مدافع میهن که در خط مقدماتی نبرد با آمریکا حضور دارد حرف های مهمی را به زبان ساده می‌گوید؛ زیر کولر نشینانی که نمی دانند جنگ چیست.
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برچسب‌ها:
نبض خبر جنگ ایران و آمریکا جزیره هرمز پاسدار ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵۶
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۹۰
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
10
192
پاسخ
خدا قوت به ایشون. خدا حفظشون کنه.
روی سخنم به سازندگان کلیپ هست. آهنگ پس زمینه رو که میخواهید بزارید، میزان بلنداشو کم بذارید نمیشه فهمید که گوینده چی میگه. این آهنگ ها رو اعصابه. بار منفی داره.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
آن ویدئو را باید آن خانم‌های چادر و اقایان همتیپشان ( سوپر ابلاغیها) باید کوش کنند و اینقدر درتهران فریبنده قصدر و مرکب بر سازشکار
نزنند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
بزرگوار، پیامشون به هرکسی بود، شما تفسیرش نکن. خانمهای چادری؟؟؟ این حرفت نامردیه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
در مقابل رزمندگان ایران ... که مردانه ایستاده اند
زانو میزنم
amin
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
من حاضرم بیام داوطلبانه خدمت کنم.جانم فدای ایران
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
درود بر شهیدان جنگ تحمیلی ایران و عراق که در شرایطی بسیار بدتر، مردانه جنگیدند و شهید شدند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
متاسفم برای کسانی که هنوز نفهمیدند دلیل جنگ چیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
13
143
پاسخ
به من(ثابتی) و رفیق شفیقم حمید جان رسایی نبود،به شما مردم بود!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
24
234
پاسخ
رسایی، شریعتمداری، ثابتی و .... سلام رسوندن!!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
و فؤاد ایزدی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
رسایی و ثابتی و فوااد خان ایزدی از همه ی شما ها باسوادترند.
سهند
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
ای بابا .. ای بابا.. چیه بابا همش سواد سواد میکنید. سواد کجا بود؟!! سواد می دونید یعنی چی؟ دانش واقعی میدونید یک مملکت رو چکار میکنه؟ نخواستن و نذاشتن دیگه وگرنه علم کاری می کرد که صد سال جلوتر باشیم.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
چقدر جو زده و هیجانی هستید شماها...الان با ثابتی و ایزدی و رسایی بود ولی با یسریا که اسمشونو نمیارم نبود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
رسایی و ثابتی و جلیلی رو الکی بزرگ نکنید و به حساب نیارین.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
ثابتی چقدر باسواد!!!!
سواد داشتن بهانه برای شانه خالی کردن از رفتن به جبهه نیست. در جنگ تحمیلی دکترها و نخبه های زیادی شهید شدند که فواد ایزدی انگشت کوچیک آنها هم نمی شود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
8
167
پاسخ
خدا خیرشون بده
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
8
193
پاسخ
ما شرمنده ایم .
چیزی نداریم که جواب رشادت ها و از خود گذشتگی های شما را بدهد و خوشحالیم که شما هم بنا را بر رضای خدا گذاشته اید. برای شما ها هر روز و هر لحظه دعا میکنیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
25
201
پاسخ
کاش حضرات سوپر انقلابی حضوری احوالی از این دلاورمردان می گرفتند و چند روزی با آنها همسفر و همسفره می شدند.
وحید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
9
205
پاسخ
خاک پایتان سرمه چشممان
به امید پایان تمام جنگها و آرامش برای همه
کامبیز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
5
139
پاسخ
الله اکبر
جانم به فداتون غیور مردان میهن.
شماها رستم و گیو و گودرز زمانه ما هستید
شیر بچه های حیدر کرار دست جدم علی به همراهتون.
دست و بازوتون رو میبوسم،شما هستید که ما خیالمون راحته.و دشمن میدونه در برابر شما دستش بسته است.
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
201
32
پاسخ
کلاه سربازی توی جزیره هرمز این شکلیه؟ چقدر عجیبه فکر می کردم کسی که در این دما و رطوبت سر می کند باید خاکی و حالش خیلی بدتر باشد. انتظار نداشتم اینقدر مرتب و تمیز باشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
الان داری متلک میگی؟
عیسی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
سرباز نیست ، افسره ، کلاهش هم عرف جای گرمه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
توی خارج نشستی و مخالف دفاع این بزرگ مردان رزمنده هستی و دنبال راه انداختن شک و شبهه هستی ! تو برو اون جا و نمی خواد یک روز بمونی و زیر موشک باشی و بجنگی ، یک ساعت برو توی گرمای ۵۰ درجه و شرجی و برگرد زیر کولر ، همین .
رضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
تو اگه فكر داشتى همچين كامنتى نميذاشتى اونم بدون اسم و ناشناس ، احتمالا از زير كولر
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
تو حالیت‌نیست
تو هم از اون حضرات زیر کولر نشینی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
نمیبینی نمیتونه نفس بکشه ؟
برو خودتو درست کن . نمیخواد به کلاه دیگران گیر بدی .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
آقا میدون نبرده شوخی نیست که! باید مرتب باشی در هر صورت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
7
164
پاسخ
با سپاس از سربازان مدافع میهن ، امیدوارم صدای این عزیز به گوش تصمیم گیران ناآگاه برسد
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