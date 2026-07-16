صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

توقیف کامیون با راننده ۱۰ ساله در هرمزگان

رئیس پلیس راه استان هرمزگان از توقیف یک کامیون کشنده خبر داد که توسط دختری ۱۰ ساله هدایت می‌شد؛ اقدامی خطرناک که می‌توانست جان راننده و دیگر کاربران جاده را با مخاطرات جدی مواجه کند
کد خبر: ۱۳۸۴۹۵۵
| |
5242 بازدید
|
۱
توقیف کامیون با راننده ۱۰ ساله در هرمزگان

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سرهنگ محمد حق‌پرست با اشاره به وقوع این تخلف خطرآفرین، اظهار کرد: مأموران پلیس راه حین انجام مأموریت‌های نظارتی و کنترل محور‌های مواصلاتی استان، یک کامیون کشنده را متوقف کردند که بررسی‌ها نشان داد راننده آن دختری ۱۰ ساله بوده است.

وی افزود: این اقدام، مصداق آشکار به خطر انداختن امنیت ترافیکی و جان کاربران جاده است و می‌توانست پیامد‌های جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد. از این‌رو، مأموران پلیس مطابق ضوابط قانونی، نسبت به توقیف خودرو و انتقال آن به پارکینگ اقدام کردند.

سرهنگ حق‌پرست با اشاره به تکرار موارد رانندگی کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی در محور‌های هرمزگان، تصریح کرد: این‌گونه تخلفات تهدیدی جدی برای ایمنی راه‌ها محسوب می‌شود و لزوم نظارت دقیق‌تر خانواده‌ها، مالکان ناوگان حمل‌ونقل و رانندگان حرفه‌ای بر نحوه استفاده از وسایل نقلیه، به ویژه خودرو‌های سنگین، را دو چندان می‌کند.

حق‌پرست خاطرنشان کرد: هدایت وسایل نقلیه سنگین مستلزم برخورداری از گواهینامه متناسب، مهارت، تجربه و صلاحیت قانونی است و واگذاری فرمان این خودرو‌ها به افراد فاقد شرایط قانونی، علاوه بر تخلف، می‌تواند به وقوع حوادث ناگوار و خسارات جبران‌ناپذیر منجر شود.

وی در پایان از شهروندان خواست با رعایت دقیق قوانین و پرهیز از هرگونه سهل‌انگاری در واگذاری وسایل نقلیه به افراد فاقد صلاحیت، نقش مؤثری در ارتقای ایمنی تردد و پیشگیری از حوادث رانندگی ایفا کنند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
استان هرمزگان رانندگی کودکان و نوجوانان توقیف خودرو
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
شورولت بلیزر؛ آیکون چهار چرخ روی جاده‌های ایران و آمریکا!
حریق گسترده ۲ نفتکش با عبور از مسیر مین گذاری شده جنوب هرمز/ حمله دشمن آمریکایی به نقاطی از کشور/ بروزرساانی می شود
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شهادت ۳ نفر در شهرستان حاجی‌آباد بندرعباس
شهادت و مجروح شدن ۱۸ صیاد در سیریک
سازمان هواپیمایی این شایعه را تکذیب کرد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱
قارنعلی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
5
2
پاسخ
واقعا پلیس باید کلاهش را بگذارد خیلی بالا
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
بی‌قراری عمو پورنگ در وداع با مادرش بالای قبر
فرزند شهید مصباح‌الهدی باقری‌کنی؛ نوه رهبر شهید
حضور محمود احمدی‌نژاد در سفارت قطر
خلاصه بازی انگلیس 1 - آرژانتین 2
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند
آتش‌سوزی در حرم رضوی خسارتی نداشت
ادعای تلویزیون اسرائیل درباره دیدار محرمانه مقامات ارشد ایرانی
لحظه انهدام فرودگاه عربستان با اصابت موشک یمن
تصاویر کشتی مسافربری که ارتش آمریکا منهدم کرد
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین
ابراز پشیمانی ترامپ از رد پیشنهاد توافق هسته‌ای ایران
لحظات حمله ارتش به محل استقرار جنگنده‌های اف 18
اگر کاره‌ای بودم روی زدن سران امارات فکر می‌کردم / با ترور ترامپ هیچ اتفاقی برای ایران نمی‌افتد
نخستین گزارش از جنایت آمریکا در ایرانشهر
حمله دروازه‌بان تیم ملی به علی دایی!  (۱۱۳ نظر)
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان  (۹۰ نظر)
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین  (۹۰ نظر)
سفیر انگلیس اخراج شود / اقدام علیه سپاه گستاخانه و بی‌منطق است  (۸۵ نظر)
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند  (۸۴ نظر)
کالابرگ‌ها به جای خرید مرغ و گوشت، صرف خرید سیگار می‌شوند / بانک‌ها ریال نمی‌دهند، تولیدکنندگان درحال ورشکستگی هستند  (۷۸ نظر)
روایت نگران‌کننده مخاطبان تابناک از یک ماه اختلال بانکی/ از خسارت مالی تا دردسرهای حقوقی برای مردم  (۷۷ نظر)
انتقاد مردم از گرانی بسته‌های اینترنت در مقابل انکار شرکت مخابرات!  (۷۲ نظر)
جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر می‌شود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ  (۶۶ نظر)
مرگ؛ پایانی بر توهمات سناتور جنگ طلب؛ «گراهام» چگونه با آموزش نتانیاهو، ترامپ را به جنگ با ایران کشاند؟  (۶۰ نظر)
تصمیم بانک مرکزی برای زائران اربعین گران تمام شد/ چرا بانک‌ها دینار عراق را گران‌تر از بازار فروختند؟  (۵۸ نظر)
چمران: اگر می‌دانستید دو روز پیش چه تعداد تاسیسات برقی را زدند...  (۵۶ نظر)
اظهارات جالب توجه محمد خاتمی درباره توافق و صلح  (۵۴ نظر)
پاسخ ایران به آمریکا سنگین است / چرا تفاهمنامه لغو نمی‌شود؟  (۵۳ نظر)
فاصله قهرمانان واقعی تا مدعیان پرهیاهو / انقلابی‌گری با فریاد و دهان کف کرده سنجیده نمی‌شود  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005oHz
tabnak.ir/005oHz