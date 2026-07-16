توقیف کامیون با راننده ۱۰ ساله در هرمزگان

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سرهنگ محمد حق‌پرست با اشاره به وقوع این تخلف خطرآفرین، اظهار کرد: مأموران پلیس راه حین انجام مأموریت‌های نظارتی و کنترل محور‌های مواصلاتی استان، یک کامیون کشنده را متوقف کردند که بررسی‌ها نشان داد راننده آن دختری ۱۰ ساله بوده است.

وی افزود: این اقدام، مصداق آشکار به خطر انداختن امنیت ترافیکی و جان کاربران جاده است و می‌توانست پیامد‌های جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد. از این‌رو، مأموران پلیس مطابق ضوابط قانونی، نسبت به توقیف خودرو و انتقال آن به پارکینگ اقدام کردند.

سرهنگ حق‌پرست با اشاره به تکرار موارد رانندگی کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی در محور‌های هرمزگان، تصریح کرد: این‌گونه تخلفات تهدیدی جدی برای ایمنی راه‌ها محسوب می‌شود و لزوم نظارت دقیق‌تر خانواده‌ها، مالکان ناوگان حمل‌ونقل و رانندگان حرفه‌ای بر نحوه استفاده از وسایل نقلیه، به ویژه خودرو‌های سنگین، را دو چندان می‌کند.

حق‌پرست خاطرنشان کرد: هدایت وسایل نقلیه سنگین مستلزم برخورداری از گواهینامه متناسب، مهارت، تجربه و صلاحیت قانونی است و واگذاری فرمان این خودرو‌ها به افراد فاقد شرایط قانونی، علاوه بر تخلف، می‌تواند به وقوع حوادث ناگوار و خسارات جبران‌ناپذیر منجر شود.

وی در پایان از شهروندان خواست با رعایت دقیق قوانین و پرهیز از هرگونه سهل‌انگاری در واگذاری وسایل نقلیه به افراد فاقد صلاحیت، نقش مؤثری در ارتقای ایمنی تردد و پیشگیری از حوادث رانندگی ایفا کنند.