En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 2687
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۸۴۹۵۴
کد خبر:۱۳۸۴۹۵۴
42985 بازدید
نبض خبر

اولتیماتوم ایران برای بمباران زیرساخت‌ها را ببینید

قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در واکنش به لفاظی ترامپ مبنی بر آغاز بمباران همه پل ها و نیروگاه‌های ایران از هفته آینده، تهدید به مقابل به مثل کرد و هشدار داد: «در صورتی که تهدیدهای اخیر رئیس‌جمهورِ از تهی سرشارِ آمریکا، مبنی بر هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران اسلامی توسط ارتش متجاوز آن کشور عملی شود، همه آنچه که بنا به نجابت ایران هنوز سالم مانده -یعنی تمامی زیرساخت‌ها در منطقه- زیر ضربات پولادین نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در هم کوبیده خواهد شد؛ آن‌چنان که اثری از آن‌ها بر جای نماند و گویی از ابتدا وجود نداشته‌اند.»
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر حمله آمریکا به ایران جنگ ایران و آمریکا بمباران زیرساخت های ایران ویدیو حمله به نیروگاه ها حمله به پل ها قرارگاه خاتم الانبیا مقابله به مثل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
تصاویر تازه از تخریب پل‌ در حملات آمریکا
تصاویر انتقال گسترده تسلیحات نظامی به خاورمیانه برای تشدید حملات به ایران
عکس العمل جالب شماری از زنان به بمباران زیرساخت‌ها
ویدیوهای بمباران پنج پل ایران توسط آمریکا
معاون ترامپ: 150 هزار نیروی زمینی به ایران اعزام نمی‌کنیم!
لفاظی ترامپ: هفته بعد همه‌ نیروگاه‌ها و پل‌های‌ ایران را می‌زنیم
چمران: اگر می‌دانستید دو روز پیش چه تعداد تاسیسات برقی را زدند...
ساختار شبکه برق ایران به زبان ساده؛ با بمباران چه اتفاقی می‌افتد؟
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل