نبض خبر
اولتیماتوم ایران برای بمباران زیرساختها را ببینید
قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا در واکنش به لفاظی ترامپ مبنی بر آغاز بمباران همه پل ها و نیروگاههای ایران از هفته آینده، تهدید به مقابل به مثل کرد و هشدار داد: «در صورتی که تهدیدهای اخیر رئیسجمهورِ از تهی سرشارِ آمریکا، مبنی بر هدف قرار دادن زیرساختهای ایران اسلامی توسط ارتش متجاوز آن کشور عملی شود، همه آنچه که بنا به نجابت ایران هنوز سالم مانده -یعنی تمامی زیرساختها در منطقه- زیر ضربات پولادین نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در هم کوبیده خواهد شد؛ آنچنان که اثری از آنها بر جای نماند و گویی از ابتدا وجود نداشتهاند.»
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