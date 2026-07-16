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تیم تکواندوی ایران قهرمان جهان شد

تیم ملی تکواندو میکس ایران با برتری قاطع مقابل روسیه در دیدار نهایی، عنوان قهرمانی جام جهانی تیمی تکواندو را از آن خود کرد.
کد خبر: ۱۳۸۴۹۵۱
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4320 بازدید
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تیم تکواندوی ایران قهرمان جهان شد

به گزارش تابناک؛ تیم میکس ایران که با ترکیب باران نعمتی، یلدا ولی‌نژاد، هستی محمدی، امیررضا صادقیان، امیرسینا بختیاری و محمدحسین یزدانی (دو نفر ذخیره) و با هدایت مهروز ساعی و پیام خانلرخانی در این مسابقات شرکت کرده بود در دیدار نهایی جام جهانی تیمی تکواندو ۲۰۲۶ برابر روسیه به میدان رفت و با دو پیروزی متوالی، جام قهرمانی را بالای سر برد.

راند نخست با رقابتی نزدیک، پرفشار و تماشایی آغاز شد، اما ملی‌پوشان کشورمان از همان ابتدای مسابقه ابتکار عمل را در دست گرفتند و برتری خود را تا پایان راند حفظ کردند. تعویض‌های به‌موقع کادر فنی و عملکرد کم‌نقص مبارزان ایران، تیم قدرتمند روسیه را تحت فشار قرار داد و در نهایت راند نخست با نتیجه ۷۵ بر ۶۰ به سود ایران خاتمه یافت.

در راند دوم تیم ایران فرصت عرض‌اندام به حریف نداد و با شروعی طوفانی، اختلاف امتیاز قابل توجهی ایجاد کرد. ملی‌پوشان کشورمان با اجرای حملات متوالی و نمایش برتری فنی، فاصله امتیازی را لحظه به لحظه افزایش دادند و در پایان با نتیجه قاطع ۱۱۵ بر ۲۵ روسیه را شکست دادند تا پرونده فینال با اقتدار به سود ایران بسته شود.

بدین ترتیب تیم میکس ایران با هدایت مهروز ساعی و پیام خانلرخانی با نمایشی مقتدرانه در دیدار نهایی، عنوان قهرمانی جام جهانی تیمی تکواندو ۲۰۲۶ را به دست آورد و بار دیگر نام ایران را بر فراز این رقابت‌ها ثبت کرد.

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تکواندو تیم ملی ایران قهرمان جهان جام جهانی تابناک ورزشی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
8
8
پاسخ
حوب شد که با دو پیروزی قهرمان جام جهانی شدند اگر سه پیروزی داشتند قهرمان جام منظومه شمسی می شند.
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