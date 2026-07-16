استعفای رئیس بنیاد شهید؛ مدیریتی که یک ساله هم نشد/ یک زن در میان گزینه های جایگزین + توضیحات بنیاد شهید

بر اساس اخبار رسیده، رئیس بنیاد شهید از سمت خود استعفا داده است و باید در انتظار گزینه جدید برای جایگزینی او بود.

بر اساس خبرهای دریافتی از منابع موثق، میراحمد موسوی، همشهری رئیس جمهور، که در آخرین روز آذرماه سال گذشته به ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران رسیده بود، از سمت خود استعفا داده است.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، خبرهای رسیده همچنین حکایت از آن دارد پس از استعفای میراحمد موسوی، از ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران، گزینه‌های جدی با سابقه مدیریتی و سیاسی متفاوت، برای تصدی این مسئولیت، مطرح هستند.

بر اساس اطلاعات رسیده به تابناک، شاخص‌ترین افراد مورد استعلام برای تصدیرگری این سمت عبارتند از:

- پیرحسین کولیوند، رئیس فعلی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که پیشتر نیز مسئولیت‌های اجرایی مهمی را بر عهده داشته است.

- موسوی مقدم، قائم‌مقام سابق سازمان صدا و سیما و نماینده سابق ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران.

-فریده اولادقباد، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید.

- محسن انصاری .

احتمالا گزینه های دیگری نیز برای این فهرست مطرح باشند. قرار گرفتن نام یک زن در بین گزینه های ریاست این سازمان از نکات جالب توجه است.

میراحمد موسوی در آذماه سال گذشته با حکم رئیس جمهور به عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب شده بود. او نیز همانند رئیس جمهور یک پزشک است. موسوی در سال ۱۳۷۲ ریاست بیمارستان‌های عارفیان، شهید قاضی و محلاتی تبریز را بر عهده داشته و همچنین قائم‌مقام دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله و عضو هیأت امنای این دانشگاه بوده است. مسئولیت بهداری کل سپاه در سال ۱۳۸۰، همکاری مستمر با بنیاد شهید و امور ایثارگران طی ۲۵ سال گذشته در حوزه درمان جانبازان و عضویت در شورای اعزام به خارج از کشور و شورای سیاستگذاری از دیگر سوابق اجرایی او به شمار می‌رود. میر احمد موسوی همچنین به مدت ۱۴ سال عضو هیأت مدیره بیمارستان ساسان بوده و مسئولیت راه‌اندازی مرکز درمانی فوق‌تخصصی استئومیلیت و جراحی دست و اعصاب محیطی بنیاد جانبازان را نیز بر عهده داشته است. حالا او در حالی که مدیریتش در بنیاد شهید به یک سال هم نرسیده، از آن استعفا می دهد و باید در انتظار تصمیم نهایی رئیس جمهور بود.

توضیحات بنیاد شهید