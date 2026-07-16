استعفای رئیس بنیاد شهید؛ مدیریتی که یک ساله هم نشد/ یک زن در میان گزینه های جایگزین + توضیحات بنیاد شهید
بر اساس اخبار رسیده، رئیس بنیاد شهید از سمت خود استعفا داده است و باید در انتظار گزینه جدید برای جایگزینی او بود.
کد خبر: ۱۳۸۴۹۵۰| |
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بر اساس خبرهای دریافتی از منابع موثق، میراحمد موسوی، همشهری رئیس جمهور، که در آخرین روز آذرماه سال گذشته به ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران رسیده بود، از سمت خود استعفا داده است.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، خبرهای رسیده همچنین حکایت از آن دارد پس از استعفای میراحمد موسوی، از ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران، گزینههای جدی با سابقه مدیریتی و سیاسی متفاوت، برای تصدی این مسئولیت، مطرح هستند.
بر اساس اطلاعات رسیده به تابناک، شاخصترین افراد مورد استعلام برای تصدیرگری این سمت عبارتند از:
- پیرحسین کولیوند، رئیس فعلی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که پیشتر نیز مسئولیتهای اجرایی مهمی را بر عهده داشته است.
- موسوی مقدم، قائممقام سابق سازمان صدا و سیما و نماینده سابق ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران.
-فریده اولادقباد، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید.
- محسن انصاری .
احتمالا گزینه های دیگری نیز برای این فهرست مطرح باشند. قرار گرفتن نام یک زن در بین گزینه های ریاست این سازمان از نکات جالب توجه است.
میراحمد موسوی در آذماه سال گذشته با حکم رئیس جمهور به عنوان معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب شده بود. او نیز همانند رئیس جمهور یک پزشک است.
موسوی در سال ۱۳۷۲ ریاست بیمارستانهای عارفیان، شهید قاضی و محلاتی تبریز را بر عهده داشته و همچنین قائممقام دانشگاه علوم پزشکی بقیهالله و عضو هیأت امنای این دانشگاه بوده است.
مسئولیت بهداری کل سپاه در سال ۱۳۸۰، همکاری مستمر با بنیاد شهید و امور ایثارگران طی ۲۵ سال گذشته در حوزه درمان جانبازان و عضویت در شورای اعزام به خارج از کشور و شورای سیاستگذاری از دیگر سوابق اجرایی او به شمار میرود.
میر احمد موسوی همچنین به مدت ۱۴ سال عضو هیأت مدیره بیمارستان ساسان بوده و مسئولیت راهاندازی مرکز درمانی فوقتخصصی استئومیلیت و جراحی دست و اعصاب محیطی بنیاد جانبازان را نیز بر عهده داشته است. حالا او در حالی که مدیریتش در بنیاد شهید به یک سال هم نرسیده، از آن استعفا می دهد و باید در انتظار تصمیم نهایی رئیس جمهور بود.
توضیحات بنیاد شهید
اداره کل روابط عمومی بنیاد شهید با ارسال توضیحاتی درباره این خبر نوشت: ضمن تکذیب این خبر، اعلام می دارد خبر منتشرشده فاقد صحت بوده و هیچگونه استعفا یا تغییری در مسئولیت رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران رخ نداده است.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران بر اساس اهداف و برنامههای مصوب، در حال انجام وظایف و پیگیری امور مربوط به خدمترسانی به خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران است و اخبار منتشرشده در این خصوص صرفاً شایعه و فاقد هرگونه مبنای رسمی است.
از آن رسانه محترم انتظار میرود در راستای رعایت اصول حرفهای و اخلاق رسانهای، نسبت به اصلاح خبر منتشرشده و انتشار این تکذیبیه در همان جایگاه و با همان میزان دسترسی اقدام کند و در انتشار اخبار مرتبط با بنیاد شهید و امور ایثارگران، صرفاً به منابع رسمی استناد شود.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۴۱
انتشار یافته: ۳۱
بالاخره یکی استعفا داد
پاسخ ها
قارنعلی| |
۱۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
ایشون که جز کارشکنی در امور جانبازان کار دیگری از دستش بر نمی امد علی برکت ا..
بگذارید پرشکیان داره میره تبریز اونجا یکی از همشهریانش رو برای این پست پیدا می کن
پاسخ ها
بهروز| |
۱۶:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
ناشناس| |
۱۷:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
ایرانی| |
۱۶:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
موسوی مقدم ، رئیس خواهد شد .
مردی برای تمام فصول ،
یک مدیر همه فن ، دارای آپشن ریا
دارای آپشن مدیریت لاکچری و تیم مدیریتی بیکفایت
کسی که هنوز اثرات سو مدیریت ش در سازمان صدا وسیما ماندگار است .
مردی برای تمام فصول ،
یک مدیر همه فن ، دارای آپشن ریا
دارای آپشن مدیریت لاکچری و تیم مدیریتی بیکفایت
کسی که هنوز اثرات سو مدیریت ش در سازمان صدا وسیما ماندگار است .
مثل قاضی زاده باید بره بیرون چرا اوحدی را برکنارکردین چون دلش به جانبازان می سوخت
بهترین مدیر این سازمان جناب مهندس اوحدی بودند کاش می شد برگردد
من بازنشسته بنیاد شهید هستم و هیچ منفعت شخصی از این نظر ندارم
من بازنشسته بنیاد شهید هستم و هیچ منفعت شخصی از این نظر ندارم
باسلام ای کاش رئیس بنیاد شهید از جانبازان دوران جنگ تحمیلی هم شیمیایی هم موج انفجار هم ترکش با ۱۵ درصد جانبازی میشد البته کنارش پوکی استخوان دیسک کمر و گردن مشکل هیپوفیز وووووووو ممنون میشم کسی که میخواهد رئیس شود این نظر رات بخوانند ممنون
به سلامت خیر
از تاسیس بنیادشهید تا حالا ضعیفترین ریاستی بود متاسفانه سالها این نهاد را عقب انداخت آقای رییس جمهور رییس بنیاد شهید باید نیروی بنیادشهید باشد چراکه نیروی سیاسی و جناحی حداقل باید دوسال کاربکندتا امورات ایثارگران رایادبگیرد
از تاسیس بنیادشهید تا حالا ضعیفترین ریاستی بود متاسفانه سالها این نهاد را عقب انداخت آقای رییس جمهور رییس بنیاد شهید باید نیروی بنیادشهید باشد چراکه نیروی سیاسی و جناحی حداقل باید دوسال کاربکندتا امورات ایثارگران رایادبگیرد