آخرین وضعیت بیمارستان اهواز پس از حمله

حمله به اطراف بیمارستان شهید بقایی اهواز، یکی از مراکز اصلی درمان بیماران سرطانی جنوب کشور، به تخلیه کامل این مرکز درمانی انجامید. مسئولان وزارت بهداشت می‌گویند در حال حاضر همه بیماران با رعایت اصول ایمنی به بیمارستان‌های دیگر منتقل شده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ در پی حملات شب گذشته به اطراف بیمارستان شهید بقایی اهواز و به‌منظور حفظ جان بیماران و کادر درمان، این مرکز درمانی به طور کامل تخلیه و تمامی بیماران آن به دیگر بیمارستان‌های شهر منتقل شدند.

دکتر حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درباره آخرین وضعیت این بیمارستان گفت: از شامگاه گذشته و پس از اصابت موشک به نزدیکی بیمارستان شهید بقایی، روند انتقال بیماران، به‌ویژه بیماران بدحال، به مراکز درمانی دیگر آغاز شد و اکنون بیمارستان به طور کامل تخلیه شده است.

وی با تأکید بر اینکه در این حادثه هیچ آسیبی به بیماران، همراهان یا کادر درمان وارد نشده است، افزود: ساختمان بیمارستان تنها دچار خسارت‌های جزئی شده و شرایط به طور کامل تحت کنترل است. پس از تأمین شرایط ایمن، این مرکز درمانی فعالیت خود را از سر خواهد گرفت.

بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، بیمارستان شهید بقایی ۲ تا اطلاع ثانوی و به منظور حفظ ایمنی بیماران و کارکنان، موقتاً از چرخه خدمت‌رسانی خارج شده است و تمامی خدمات درمانی بیماران در مراکز پذیرنده بدون وقفه ادامه دارد.

بیمارستان شهید بقایی یکی از مهم‌ترین مراکز تخصصی درمان بیماری‌های خون و سرطان در جنوب غرب کشور است و شمار زیادی از کودکان مبتلا به سرطان در این مرکز تحت درمان قرار دارند. تصاویر منتشرشده از محل حادثه نیز نشان می‌دهد خانواده بیماران در ساعات اولیه با نگرانی در اطراف بیمارستان حضور داشتند و همزمان عملیات انتقال بیماران به مراکز درمانی امن‌تر انجام شد.

همچنین استاندار خوزستان شامگاه گذشته با حضور در بیمارستان، روند انتقال بیماران و تداوم خدمات درمانی را از نزدیک بررسی کرد.

در پی حملات آمریکای جنایتکار به اطراف بیمارستان بقایی اهواز و به منظور حفظ جان بیماران، این بیمارستان تخلیه و بیماران آن به مراکز درمانی دیگر منتقل شدند.

دکتر سعید کرمانپور، سخنگوی وزارت بهداشت درباره آخرین وضعیت این بیمارستان به همشهری گفت: از شب گذشته پس از اصابت موشک به نزدیکی بیمارستان شهید بقایی اهواز، روند انتقال بیماران بدحال آغاز شد و در حال حاضر این بیمارستان به طور کامل تخلیه شده است. این بیماران به دیگر مراکز درمانی شهر انتقال داده شدند.

کرمانپور با تاکید بر این که آسیب جانی هم در این حملات به کادر درمان و بیماران نداشتیم، ادامه داد: خود بیمارستان آسیب‌های جزئی دیده و شرایط به طور کامل تحت کنترل است. با آرام شدن شرایط، این مرکز درمانی دوباره پذیرای بیماران خواهد بود.

گفتنی است، بیمارستان شهید بقایی یکی از مراکز درمانی مهم اهواز است که بخشی از کودکان مبتلا به سرطان در آن تحت درمان قرار دارند. تصاویر و گزارش‌های منتشرشده حاکی از حضور خانواده‌های بیماران در خیابان‌های اطراف بیمارستان و انتقال بیماران به نقاط امن‌تر است.