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انهدام ایستگاه‌ سوخت‌رسانی جنگنده‌های دشمن در بحرین

رادار کشف و کنترل هوایی و ایستگاه پمپاژ مخازن سوخت جنگنده‌های دشمن متجاوز در پایگاه شیخ عیسی بحرین به طور کامل منهدم گردید.
کد خبر: ۱۳۸۴۹۴۳
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1241 بازدید
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انهدام ایستگاه‌ سوخت‌رسانی جنگنده‌های دشمن در بحرین

به گزارش تابناک؛ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۱۸ خود اعلام کرد:

بسم الله قاصم الجبارین
فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ

مردم همیشه در میدان و بصیر ایران اسلامی

 در پاسخ به جنایت ارتش کودک‌کش آمریکا در تجاوز به پایگاه‌های ساحلی و بعضی نقاط غیرنظامی از جمله بیمارستان کودکان سرطانی و یک کارخانه تولید آب برای زائران کربلا در منطقه مرزی استان ایلام فرزندان مقتدر و مجاهد شما در نیروی دریایی سپاه در موج دهم عملیات نصر ۲ با رمز مقدس یا علی اصغر (ع) و طی یک حمله کوبنده به پایگاه آمریکادر شیخ عیسی بحرین رادار کشف و کنترل هوایی و ایستگاه پمپاژ مخازن سوخت جنگنده‌های دشمن متجاوز را به طور کامل منهدم کردند و این نبرد ادامه دارد.

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سپاه پاسداران بیمارستان استان ایلام نیروی دریایی رادار مخازن سوخت جنگنده
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
2
1
پاسخ
قرار نیست مدام اونا شروع کنن شما جواب بدین
اینبار اونا شروع کردن، شما تمام کنید.
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