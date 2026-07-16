فرمانده انتظامی لرستان گفت: ۵۸ تن برنج خارجی احتکار شده به ارزش بیش از ۱.۵ میلیارد تومان در شهرستان خرم‌آباد کشف و ضبط شد.

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه خبری پلیس لرستان سردار محمدرضا هاشمی‌فر اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی در راستای اجرای طرح سراسری تشدید مبارزه با احتکار کالا و برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی، با انجام اقدامات اطلاعاتی و اشراف دقیق، از احتکار مقادیر قابل توجهی کالای اساسی برنج در یک انبار در شهرستان خرم‌آباد مطلع شدند.

وی افزود: ماموران بلافاصله پس از اطمینان از صحت موضوع و با هماهنگی مرجع قضایی، به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از این انبار موفق به کشف ۵۸ تن برنج خارجی فاقد هرگونه مدارک قانونی شدند.

فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه انبار مذکور پلمپ و یک نفر در این رابطه دستگیر شد، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع ذی‌صلاح معرفی شده است.

سردار هاشمی‌فر با اشاره به اینکه ارزش کالای مکشوفه برابر نظر کارشناسان بیش از ۱.۵ میلیارد تومان برآورد شده است، گفت: پلیس با رصد مستمر فعالیت‌های اقتصادی و همکاری دستگاه قضایی، اجازه نخواهد داد عده‌ای سودجو با احتکار کالا‌های اساسی، آرامش بازار و معیشت مردم را دچار اخلال کنند.