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انبار احتکار ۵۸ تن برنج در خرم‌آباد کشف شد

فرمانده انتظامی لرستان گفت: ۵۸ تن برنج خارجی احتکار شده به ارزش بیش از ۱.۵ میلیارد تومان در شهرستان خرم‌آباد کشف و ضبط شد.
کد خبر: ۱۳۸۴۹۴۲
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1073 بازدید
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انبار احتکار ۵۸ تن برنج در خرم‌آباد کشف شد

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه خبری پلیس لرستان سردار محمدرضا هاشمی‌فر اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی در راستای اجرای طرح سراسری تشدید مبارزه با احتکار کالا و برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی، با انجام اقدامات اطلاعاتی و اشراف دقیق، از احتکار مقادیر قابل توجهی کالای اساسی برنج در یک انبار در شهرستان خرم‌آباد مطلع شدند.

وی افزود: ماموران بلافاصله پس از اطمینان از صحت موضوع و با هماهنگی مرجع قضایی، به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از این انبار موفق به کشف ۵۸ تن برنج خارجی فاقد هرگونه مدارک قانونی شدند.

فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه انبار مذکور پلمپ و یک نفر در این رابطه دستگیر شد، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع ذی‌صلاح معرفی شده است.

سردار هاشمی‌فر با اشاره به اینکه ارزش کالای مکشوفه برابر نظر کارشناسان بیش از ۱.۵ میلیارد تومان برآورد شده است، گفت: پلیس با رصد مستمر فعالیت‌های اقتصادی و همکاری دستگاه قضایی، اجازه نخواهد داد عده‌ای سودجو با احتکار کالا‌های اساسی، آرامش بازار و معیشت مردم را دچار اخلال کنند.

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احتکار برنج برنج خارجی خرم آباد
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
0
8
پاسخ
آیا فرد احتکار کننده اموالش تمام و کمال به نفع بیت المال ضبط شده بگونه ای که دیگر نتواند کمر صاف کند یا طبق معمول در حدی جریمه شده که بتواند چند برابرش را مجدد بدزدد .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
0
7
پاسخ
اگر چندتا احتکار کننده دم کلفت که احیانا به جایی هم متصل است در ملأ عام اعدام کنید خیلی از این موارد کم میشه
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
0
1
پاسخ
در این شرایط ، محتکر فقط اعدام سریع
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
0
2
پاسخ
همش حراج کنبد
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