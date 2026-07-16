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اطلاعیه شماره ۱۷ سپاه خطاب به مردم کویت

مرکز ارتباطات ماهواره‌ای و رادار هشدار اولیه پایگاه هوایی آمریکا در علی السالم و اسکله نظامیان آمریکایی در شعیبیه کویت منهدم گردید.
کد خبر: ۱۳۸۴۹۴۱
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3044 بازدید
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اطلاعیه شماره ۱۷ سپاه خطاب به مردم کویت

به گزارش تابناک؛ در اطلاعیه شماره  ۱۷  روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است:

بسم الله قاصم الجبارین

فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ

مردم شریف کویت 
شب گذشته ارتش کودک کش آمریکا با حمل به نقاط متعدد در خوزستان از جمله محیط یک بیمارستان درمان کودکان سرطانی و یک کارخانه آب بسته بندی باز هم مرتکب جنایت شدند در پاسخ به شرارت های شیطان بزرگ نیروی دریایی سپاه در موج نهم عملیات نصر۲ با رمز مقدس یا رقیه (س) و تقدیم به کودکان شهید جنگ اخیر با عملیات ترکیبی پهپادی و موشکی مرکز ارتباطات ماهواره ای و رادار هشدار اولیه پایگاه هوایی آمریکا در علی السالم و اسکله نظامیان آمریکایی در شعیبیه کویت را هدف قرار داده و منهدم کردند.
 مردم با شرافت و کریم کویت نگذارید عزت سرزمین اسلامی شما با حضور کفار جنایتکار آمریکایی مخدوش شود به دشمن اجازه ندهید با استفاده ازسرزمین شما برای تعدی و جنایت در حق مردم فلسطین ، لبنان ، ایران و یمن استفاده کند هیچ فرصتی را برای ضربه به منافع آمریکا و اخراج سربازان شیطان بزرگ از سرزمینتان را از دست ندهید. 
بازگشایی تنگه هرمزد مشروط به پایان یافتن شرارت های آمریکا در منطقه است.

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پایگاه هوایی آمریکا علی السالم کویت بیمارستان نیروی دریایی سپاه عملیات ترکیبی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
Nima
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
7
7
پاسخ
ما باید ماه ها و سالها پیش روی ذهن مردم منطقه کار میکردیم و عمده مردم بخصوص بزگان کویت اصالتی ایرانی و ایران دوست هستند بحرین و عمان هم همینطور
دربار قطر با ایرانیها پیوند دارند و امیر فعلی قطر سالهایی که پرش امیر بود برای تفریح و شکار خوزستان میومد این فرصتها رو از دست که دادیم هیچ “اینتراشغال” ذهن مردم خودمون رو هم خراب کرد دنیا رسانه از هر بمب اتمی خطرناکتره
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