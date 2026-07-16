صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

محل تجمع سربازان آمریکایی در کویت هدف قرار گرفت

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد، رادار پیش‌هشدار سامانهء C-RAM در پایگاه علی السالم کویت و نیز محل تجمع سربازان جنایت پیشه ارتش تروریستی آمریکا آماج حملات ترکیبی قرار گرفت‌.
کد خبر: ۱۳۸۴۹۳۹
| |
1889 بازدید
|
۲
محل تجمع سربازان آمریکایی در کویت هدف قرار گرفت

به گزارش تابناک؛ در اطلاعیه شماره ۱۵ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است:

بسم الله قاصم الجبارین

و قاتلوهم حتی لاتکون فتنه

مردم غیور و بپاخاسته ایران!

در پی تجاوزات شب گذشته دشمن به نقاطی از سواحل و شهر‌های جنوبی کشور، فرزندان دلاور و قهرمان شما در نیروی دریایی و هوافضای سپاه، در موج هشتم عملیات نصر ۲ بارمز مبارک یا زینب کبری (س)، در یک عملیات ترکیبی با استفاده از توان موشکی و پهپادی خود، رادار پیش‌هشدار سامانهء C-RAM را در پایگاه علی السالم و نیز محل تجمع سربازان جنایت پیشه ارتش تروریستی آمریکا را آماج حملات خود قرار داده و درهم کوبیدند.

بار دیگر به مردم شریف کویت یادآوری می‌کنیم که این جنایات توسط آمریکا با استفاده از خاک شما علیه ایران مسلمان انجام می‌شود.

از شما برادران و خواهران مسلمان انتظار داریم کشورتان را از وجود متجاوزان پاک کنید و با عمل به وظیفه اسلامی، شرف و عزت تاریخی خود را حفظ نمایید.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
سربازان آمریکایی علی السالم کویت سپاه پاسداران نیروی دریایی هوافضای سپاه ارتش آمریکا
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
شورولت بلیزر؛ آیکون چهار چرخ روی جاده‌های ایران و آمریکا!
حریق گسترده ۲ نفتکش با عبور از مسیر مین گذاری شده جنوب هرمز/ حمله دشمن آمریکایی به نقاطی از کشور/ بروزرساانی می شود
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ثبت تصویر ناو آمریکایی توسط نیروی دریایی سپاه
انهدام ایستگاه‌ سوخت‌رسانی جنگنده‌های دشمن در بحرین
اطلاعیه شماره ۱۷ سپاه خطاب به مردم کویت
مرکز فرماندهی آمریکا در الازرق زیر آتش موشک‌های خیبرشکن
پیام مهم سپاه به مردم کویت
اعتراض شدید پزشکیان به اقدام صداوسیما: این حرف اسرائیل است!
جزئیات حملهٔ دقایق قبل آمریکا به بوشهر
فشار کنگره آمریکا برای افشای جزئیات حمله به میناب
پنتاگون در آستانه کمبود موشک
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
1
8
پاسخ
چند تا کشته داد
ت
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
2
8
پاسخ
فرودگاه بزن نتونن مهمات بیارن
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
بی‌قراری عمو پورنگ در وداع با مادرش بالای قبر
فرزند شهید مصباح‌الهدی باقری‌کنی؛ نوه رهبر شهید
حضور محمود احمدی‌نژاد در سفارت قطر
خلاصه بازی انگلیس 1 - آرژانتین 2
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند
آتش‌سوزی در حرم رضوی خسارتی نداشت
ادعای تلویزیون اسرائیل درباره دیدار محرمانه مقامات ارشد ایرانی
لحظه انهدام فرودگاه عربستان با اصابت موشک یمن
تصاویر کشتی مسافربری که ارتش آمریکا منهدم کرد
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین
ابراز پشیمانی ترامپ از رد پیشنهاد توافق هسته‌ای ایران
لحظات حمله ارتش به محل استقرار جنگنده‌های اف 18
اگر کاره‌ای بودم روی زدن سران امارات فکر می‌کردم / با ترور ترامپ هیچ اتفاقی برای ایران نمی‌افتد
نخستین گزارش از جنایت آمریکا در ایرانشهر
حمله دروازه‌بان تیم ملی به علی دایی!  (۱۱۳ نظر)
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان  (۹۰ نظر)
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین  (۹۰ نظر)
سفیر انگلیس اخراج شود / اقدام علیه سپاه گستاخانه و بی‌منطق است  (۸۵ نظر)
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند  (۸۴ نظر)
کالابرگ‌ها به جای خرید مرغ و گوشت، صرف خرید سیگار می‌شوند / بانک‌ها ریال نمی‌دهند، تولیدکنندگان درحال ورشکستگی هستند  (۷۸ نظر)
روایت نگران‌کننده مخاطبان تابناک از یک ماه اختلال بانکی/ از خسارت مالی تا دردسرهای حقوقی برای مردم  (۷۷ نظر)
انتقاد مردم از گرانی بسته‌های اینترنت در مقابل انکار شرکت مخابرات!  (۷۲ نظر)
جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر می‌شود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ  (۶۶ نظر)
مرگ؛ پایانی بر توهمات سناتور جنگ طلب؛ «گراهام» چگونه با آموزش نتانیاهو، ترامپ را به جنگ با ایران کشاند؟  (۶۰ نظر)
تصمیم بانک مرکزی برای زائران اربعین گران تمام شد/ چرا بانک‌ها دینار عراق را گران‌تر از بازار فروختند؟  (۵۸ نظر)
چمران: اگر می‌دانستید دو روز پیش چه تعداد تاسیسات برقی را زدند...  (۵۶ نظر)
اظهارات جالب توجه محمد خاتمی درباره توافق و صلح  (۵۴ نظر)
پاسخ ایران به آمریکا سنگین است / چرا تفاهمنامه لغو نمی‌شود؟  (۵۳ نظر)
فاصله قهرمانان واقعی تا مدعیان پرهیاهو / انقلابی‌گری با فریاد و دهان کف کرده سنجیده نمی‌شود  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005oHj
tabnak.ir/005oHj