مدیرکل دفتر امنیتی و انتظامی استانداری سمنان از اصابت به بخش‌هایی از فرودگاه سمنان طی حملات هوایی دشمن خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ مدیرکل دفتر امنیتی و انتظامی استانداری سمنان از اصابت پرتابه به بخش‌هایی از فرودگاه سمنان طی حملات هوایی دشمن خبر داد.

محمود قدرتی روز پنجشنبه افزود: اصابت پرتابه به بخش‌هایی از فرودگاه سمنان شهید یا مجروح نداشته است.

وی ادامه داد: مناطق مسکونی در شهر‌ها و روستا‌های اطراف، هدف حمله نبود و پرتابه فقط به همین نقطه اصابت کرد و نقطه دیگری مورد اصابت قرار نگرفت.

مدیرکل دفتر امنیتی و انتظامی استانداری سمنان تاکید کرد که شهروندان خبر‌های موثق را فقط از رسانه‌های معتبر دنبال کنند.